В Калининском и Красногвардейском районах заменят более километра труб теплосети

Специалисты АО «Теплосеть Санкт‑Петербурга» приступили к ремонту головного участка тепломагистрали «Полюстровская», которая отвечает за тепло и горячую воду в домах почти 300 тысяч жителей Калининского и Красногвардейского районов.

Как пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, используется стратегия залповой реконструкции со строительством временной сети, что позволяет обойтись без отключений и перерывов в подаче тепла и горячей воды. «Такие проекты на годы вперед повышают надежность теплоснабжения районов, крупных жилых кварталов, социальных объектов, учреждений и предприятий», — подчеркнул он.

Заменить на «Полюстровской» тепломагистрали планируется трубы, которые проходят по Чичуринскому переулку, Лабораторной улице, площади Калинина, улице Васенко и пересекают Полюстровский и Кондратьевский проспекты. Сначала будет смонтирована временная тепловая сеть, затем начнется перекладка основных сетей. Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», это позволит не перекрывать движение на площади Калинина.