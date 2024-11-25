В Калининском и Красногвардейском районах заменят более километра труб теплосети

Специалисты АО «Теплосеть Санкт‑Петербурга» приступили к ремонту головного участка тепломагистрали «Полюстровская», которая отвечает за тепло и горячую воду в домах почти 300 тысяч жителей Калининского и Красногвардейского районов.
Как пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, используется стратегия залповой реконструкции со строительством временной сети, что позволяет обойтись без отключений и перерывов в подаче тепла и горячей воды. «Такие проекты на годы вперед повышают надежность теплоснабжения районов, крупных жилых кварталов, социальных объектов, учреждений и предприятий», — подчеркнул он.
Заменить на «Полюстровской» тепломагистрали планируется трубы, которые проходят по Чичуринскому переулку, Лабораторной улице, площади Калинина, улице Васенко и пересекают Полюстровский и Кондратьевский проспекты. Сначала будет смонтирована временная тепловая сеть, затем начнется перекладка основных сетей. Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», это позволит не перекрывать движение на площади Калинина.
Вместо старых будут уложены стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции с системой дистанционного контроля, которая непрерывно следит за состоянием изоляционного слоя и предупреждает о возникновении дефектов.
Реконструкция повысит надежность теплоснабжения 665 зданий: 462 жилых домов, 17 лечебных и 52 детских учреждений. Завершить ее планируется во II квартале 2026 года.
Завершить реконструкцию, в зоне которой проживает порядка 300 тысяч человек, планируется во II квартале 2026 года. Это часть программы комплексного обновления сетей в зоне АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Всего в этом году ведется реконструкция более 140 км трубопроводов по 40 адресам.