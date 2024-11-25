Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 759мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Кто заработал на войне
У кого остался порох в пороховницах
Промышленный Петербург
Тромбы при варикозе молодеют
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Рейтинги "Фонтанки"
Город ЖКХ В Калининском и Красногвардейском районах заменят более километра труб теплосети

В Калининском и Красногвардейском районах заменят более километра труб теплосети

Завершить реконструкцию головного участка тепломагистрали «Полюстровская» планируется в 2026 году.

1 219
4 комментария

Специалисты АО «Теплосеть Санкт‑Петербурга» приступили к ремонту головного участка тепломагистрали «Полюстровская», которая отвечает за тепло и горячую воду в домах почти 300 тысяч жителей Калининского и Красногвардейского районов.

Как пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, используется стратегия залповой реконструкции со строительством временной сети, что позволяет обойтись без отключений и перерывов в подаче тепла и горячей воды. «Такие проекты на годы вперед повышают надежность теплоснабжения районов, крупных жилых кварталов, социальных объектов, учреждений и предприятий», — подчеркнул он.

Заменить на «Полюстровской» тепломагистрали планируется трубы, которые проходят по Чичуринскому переулку, Лабораторной улице, площади Калинина, улице Васенко и пересекают Полюстровский и Кондратьевский проспекты. Сначала будет смонтирована временная тепловая сеть, затем начнется перекладка основных сетей. Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», это позволит не перекрывать движение на площади Калинина.

Вместо старых будут уложены стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции с системой дистанционного контроля, которая непрерывно следит за состоянием изоляционного слоя и предупреждает о возникновении дефектов.

Реконструкция повысит надежность теплоснабжения 665 зданий: 462 жилых домов, 17 лечебных и 52 детских учреждений. Завершить ее планируется во II квартале 2026 года.

Завершить реконструкцию, в зоне которой проживает порядка 300 тысяч человек, планируется во II квартале 2026 года. Это часть программы комплексного обновления сетей в зоне АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Всего в этом году ведется реконструкция более 140 км трубопроводов по 40 адресам.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
на кораблях который год такой замены идёт? спасибо биг лаву, чтобы без него делали
Гость
1 час
А летом что делали когда отключали!?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
Новости компаний
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30