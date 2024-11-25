День матери обернулся смертью женщины в Ленобласти. Ее нашли с разорванным ухом в собственной квартире

Помощь бригаде скорой понадобилась в квартире дома на Голландской в Янино. На место происшествия прибыли медики, которые должны были констатировать смерть женщины, но у ее тела кружил агрессивный супруг, об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

Сообщение в полицию поступило в ночь на 24 ноября, в квартире было найдено тело 38-летней женщины с разорванным ухом и ссадиной на голове. Рядом — 36-летний муж покойной, который был сильно пьян. Его доставили в отдел полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. В середине 2000-х мужчину уже судили по этой статье, а также за разбой.