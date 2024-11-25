Задержаны пятеро предполагаемых телефонных мошенников, действующих по всей стране. Четыре случая — в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали пятерых человек, которые, предположительно, целый год работали на телефонных мошенников. Они могли контролировать техническую работу кол-центров. Возраст задержанных — от 19 до 25 лет. Среди фигурантов — возможный организатор группы и четверо его знакомых. Об этом 25 ноября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, год назад молодой человек искал место, где можно подзаработать. Во время поисков он наткнулся на закрытые чаты теневого сегмента интернета. Там познакомился «с кураторами из-за рубежа». Последние искали людей, которые могли с технической стороны обеспечивать работу по подмене номеров во время звонков россиянам из кол-центров Украины. Помимо этого, «техники» должны были обналичивать деньги, которые поступали на дроп-карты от потерпевших. Также необходимо было переводить средства кураторам, иногда пользуясь при этом криптовалютными биржами.

Молодой человек, как отмечает Ирина Волк, заинтересовался этим. Предположительно, он снял офисное помещение, где и работала «техподдержка».

«Одни отвечали за техническую составляющую процесса, другие вели администрирование банковских счетов дропов, которые использовались для приема и дальнейшего транзита похищенных денежных средств», — сообщает официальный представитель МВД.

Одна из возможных участниц — 19-летняя петербурженка. Она, как считает полиция, звонила в банки в случае блокировки счетов, представляясь клиентом. За такой звонок можно было получить от 500 до 1000 рублей.

«На данный момент установлены четыре эпизода противоправной деятельности на территории г. Санкт-Петербурга и свыше ста — в различных регионах России», — сказала Ирина Волк. Возбуждены уголовные дела по статье, связанной с мошенничеством.

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