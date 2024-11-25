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Происшествия Задержаны пятеро предполагаемых телефонных мошенников, действующих по всей стране. Четыре случая — в Петербурге

Задержаны пятеро предполагаемых телефонных мошенников, действующих по всей стране. Четыре случая — в Петербурге

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5 комментариев

В Петербурге правоохранители задержали пятерых человек, которые, предположительно, целый год работали на телефонных мошенников. Они могли контролировать техническую работу кол-центров. Возраст задержанных — от 19 до 25 лет. Среди фигурантов — возможный организатор группы и четверо его знакомых. Об этом 25 ноября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющимся данным, под контролем украинских кураторов сообщники осуществляли техническое обеспечение работы кол-центров», — уточнила Волк.

По версии правоохранительных органов, год назад молодой человек искал место, где можно подзаработать. Во время поисков он наткнулся на закрытые чаты теневого сегмента интернета. Там познакомился «с кураторами из-за рубежа». Последние искали людей, которые могли с технической стороны обеспечивать работу по подмене номеров во время звонков россиянам из кол-центров Украины. Помимо этого, «техники» должны были обналичивать деньги, которые поступали на дроп-карты от потерпевших. Также необходимо было переводить средства кураторам, иногда пользуясь при этом криптовалютными биржами.

Молодой человек, как отмечает Ирина Волк, заинтересовался этим. Предположительно, он снял офисное помещение, где и работала «техподдержка».

«Одни отвечали за техническую составляющую процесса, другие вели администрирование банковских счетов дропов, которые использовались для приема и дальнейшего транзита похищенных денежных средств», — сообщает официальный представитель МВД.

Одна из возможных участниц — 19-летняя петербурженка. Она, как считает полиция, звонила в банки в случае блокировки счетов, представляясь клиентом. За такой звонок можно было получить от 500 до 1000 рублей.

Для конспирации предполагаемый организатор постоянно менял сим-карты и адреса офисов.

«На данный момент установлены четыре эпизода противоправной деятельности на территории г. Санкт-Петербурга и свыше ста — в различных регионах России», — сказала Ирина Волк. Возбуждены уголовные дела по статье, связанной с мошенничеством.

Сейчас двое фигурантов находятся под стражей. У троих – запрет определенных действий. Расследование продолжается.

Для того, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, следите за новостями в telegram-канале «Ленинградский Cyber-страж». Он создан Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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Комментарии
6
Cashmare
22 минуты
и чего, капитон с поллюциями больше звонить не будет?
280896530
24 минуты
Ой, ну конечно, несомненно, украинские кураторы... Может быть их кураторы совсем в ином месте? В руководстве крупных банков РФ?
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