Услышал замечание от женщины. Почему стреляли в выходные в Петербурге

В минувшее воскресенье в полицию сообщили как минимум о двух случаях стрельбы в разных частях Петербурга. Оба подозреваемых сейчас объясняются перед правоохранительными органами.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по региону, в ночь на воскресенье на Морской набережной, 41, с общего балкона дома раздался выстрел. Прибывшие на место патрульные задержали 53-летнего местного жителя, он был пьян. Его подозревают в том, что он с 12 этажа стрелял в воздух из газового пистолета. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оказалось, что задержанный был судим в 1990-х по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.