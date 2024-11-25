Услышал замечание от женщины. Почему стреляли в выходные в Петербурге

В минувшее воскресенье в полицию сообщили как минимум о двух случаях стрельбы в разных частях Петербурга. Оба подозреваемых сейчас объясняются перед правоохранительными органами.
Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по региону, в ночь на воскресенье на Морской набережной, 41, с общего балкона дома раздался выстрел. Прибывшие на место патрульные задержали 53-летнего местного жителя, он был пьян. Его подозревают в том, что он с 12 этажа стрелял в воздух из газового пистолета. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оказалось, что задержанный был судим в 1990-х по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Другой инцидент произошел ближе к вечеру воскресенья в Кировском районе — 28-летняя женщина сообщила в 112, что возле универмага на Стачек, 9, неизвестный выстрелил, как позже выяснилось, из аэрозольного пистолета. После сделанного ему замечания он направил дуло в ее сторону. Женщина написала заявление, стрелка задержали и составили административный протокол о мелком хулиганстве, решение по возбуждению уголовного дела еще не принято.
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