Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 759мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Промышленный Петербург
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Происшествия Тело подростка нашли в канаве во Всеволожске

Тело подростка нашли в канаве во Всеволожске

4 352
13 комментариев

Следствие устанавливает обстоятельства гибели выпускника 9-го класса, которого накануне утром нашли в канаве у бутик-отеля на Воздвиженской во Всеволожске. Звонившие по 112 сообщили, что он лежал лицом вниз, об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

Из воды достали молодого человека 16 лет. Камеры наружного наблюдения запечатлели, как перед смертью он бегал с криками в шортах и куртке. В его руках была бутылка. По предварительным данным, молодой человек скончался из-за попадания воды в легкие. Точные причины придется установить судмедэкспертам.

Погибший в этом году окончил 9 класс и решил не продолжать обучение, а устроился курьером-кассиром в популярную сеть пиццерий. Подросток жил с родителями на севере Петербурга, семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
alexadmin
1 час
Бутик-отель во Всеволожске? Как много я упускаю в жизни...
282799367
59 минут
"Камеры наружного наблюдения запечатлели, как перед смертью он бегал" И что толку? Если бы вместо камер он наткнулся на полицейских, глядишь, мог бы и в живых остаться.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30