Тело подростка нашли в канаве во Всеволожске

Следствие устанавливает обстоятельства гибели выпускника 9-го класса, которого накануне утром нашли в канаве у бутик-отеля на Воздвиженской во Всеволожске. Звонившие по 112 сообщили, что он лежал лицом вниз, об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

Из воды достали молодого человека 16 лет. Камеры наружного наблюдения запечатлели, как перед смертью он бегал с криками в шортах и куртке. В его руках была бутылка. По предварительным данным, молодой человек скончался из-за попадания воды в легкие. Точные причины придется установить судмедэкспертам.

Погибший в этом году окончил 9 класс и решил не продолжать обучение, а устроился курьером-кассиром в популярную сеть пиццерий. Подросток жил с родителями на севере Петербурга, семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.