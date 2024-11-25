Оборонный бум. «Фонтанка» выяснила, как выросли в цене крупнейшие производители оружия

Истребитель F-16 Источник: BO AMSTRUP / EPA / TASS







Из текущей ситуации на Украине оборонная индустрия США извлекла немалую выгоду. Начиная с 2022 года, западные производители вооружения заметно увеличили свою капитализацию. «Фонтанка» подсчитала, насколько выросла общая стоимость акций ключевых оборонных компаний.

Lockheed Martin Corporation

Мировой лидер по разработке и производству вооружений и военной техники со штаб-квартирой Бетесда, штат Мэриленд. Производит боевые самолеты, включая истребители F-16 и F-35 Lightning II, вертолеты UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache, беспилотники, системы противовоздушной и противоракетной обороны THAAD и Aegis Ballistic Missile Defense System (ABMD), тактические ракеты ATACMS, высокоточные ударные системы оружия класса «воздух-земля» Tactical Missile System (TASM), артиллерийский ракетный комплекс HIMARS (ракетную часть).

По завершению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 21 ноября акции компании торговались по 542,01 доллара за штуку, а рыночная капитализация достигла отметки в 128,5 млрд долларов.

За последние три года капитализация Lockheed Martin динамично прирастает, хотя и не без незначительных падений: с отметки 118,1 миллиарда долларов в феврале 2022-го уже к апрелю она дошла до 120,2 миллиарда, к ноябрю 2023-го просела до 103. До исторического максимума — 139 миллиардов долларов — рыночная стоимость компании поднялась в сентябре этого года, акции продавались по 584,56 доллара за штуку.

За 9 месяцев этого года при выручке в 52,421 (+8% год к году.) компания отчиталась о чистой прибыли в 4,809 миллиарда (падение на 5%, с 5,054 млрд долл).

RTX Corporation

Компания со штаб-квартирой в Уолтем, Массачусетс образовалась в 2020 году при слиянии Raytheon, основанной в 1922 году, и United Technologies, в прошлом году сменила название с Raytheon Technologies на RTX Corporation.

Разрабатывает ракеты и системы вооружения, в том числе противоракетные. Наиболее известные продукты — ракеты AIM-120, системы ПВО NASAMS и ракетные комплексы «Пэтриот».

Абсолютного максимума рыночная стоимость компании достигла в августе этого года (163,8 млрд долл), к сегодняшнему дню она немного просела, до 161 миллиарда, на закрытии торгов накануне ее акции зафиксировались на отметке в 120,53 доллара за штуку.

За 9 месяцев этого года выручка компании выросла до 52,421 млрд (на 2%, с 48,993 млрд годом ранее), чистая прибыль увеличилась почти вдвое, до 9,292 млрд против 1,769 млрд.

General Dynamics

Аэрокосмическая и оборонная компания, основанная в 1952 году. Штаб-квартира находится в городе Рестон, Вирджиния. Занимается поставками бронетехники (танки M1 Abrams) и различных видов боевых машин, ракет, подводных лодок, военных кораблей, истребителей (F-16 Fighting Falcon) и электроники для всех военных служб.

На пике (13 ноября) акции компании стоили 314,03 доллара за штуку, накануне цена опустилась до 279,39 долл.

Последние полтора года стали для компании выдающимся: с мая 2023-го компания выросла в цене в полтора раза, с 55,914 до 82,904 млрд долл. Сегодня ее капитализация оценивается суммой в 76,85 млрд.

За 9 месяцев этого года General Dynamics отчиталась о выручке в 34,378 миллиарда долларов, улучшив результат на 12% (с 30,604 млрд долл), чистая прибыль выросла на 14%, с 2,310 до 2,634 млрд долларов.

Northrop Grumman

Компания основана в 1939 году, штаб квартира находится в городе Фоллс-Черч, Вирджиния. Производит беспилотные летательные аппараты и системы наблюдения, а также технологии для киберзащиты, авианосцы и линейные корабли.

Акции компании начали стремительно расти в цене с июля прошлого года: с отметки в 432,24 доллара за штуку они достигли исторического максимума в сентябре этого - 536,74 доллара. Затем последовал скачкообразный спад, и в четверг к закрытию биржи они остановились на отметке 496,41 долл. В обращении у компании 145,7 млн акций, рыночная стоимость Northrop Grumman на сегодняшний день составляет 72,326 миллиарда долл. С февраля 2022 года компания прибавила в цене 3,3 миллиарда долларов (с 69,019).

За минувшие 9 месяцев компания нарастила выручку на 1 миллиард, с 7,876 до 8,810 млрд долл годом ранее, чистая прибыль поднялась на 400 млн долл, с 2,591 до 2,910 млрд долларов.

BAE Systems PLC

Один из крупнейших оборонных подрядчиков в мире. Образован в 1999 году, штаб-квартира находится Фоллс-Черч, Вирджиния, «дочки» — во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании, Бельгии и Польше.

Компания производит широкий спектр вооружений и военной техники: самолеты Eurofighter Typhoon (совместный проект с Airbus, Leonardo и Испанией), бомбардировщики Tornado GR4, а также компоненты для истребителей F-35 Lightning II, разработанного Lockheed Martin; беспилотники Protector; бронетехнику для сухопутных войск CV90 и Ajax, танки Challenger 2, гаубицы совместно с Raytheon Technologies противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты класса «земля-воздух» Storm Shadow, артиллерийский ракетный комплекс HIMARS, а также системы связи и наблюдения. В рейтинге Forbes «Лучшие компании мира для женщин — 2024» занимает 88 строчку.

С 2022 года стоимость акций компании заметно пошла в рост. Если в феврале 2022-го одну можно было купить за 38,81 доллара, то к августу они подскочили почти вдвое, до 71,52 доллара за штуку. Следом наметился небольшой спад — на торгах в четверг 21 ноября цена остановилась на отметке 66,97 доллара. Сегодня в обращении находятся 2,99 млрд акций BAE Systems PLC, рыночная стоимость компании оценивается в 49,76 млрд долларов, в 1,64 раза дороже, чем в феврале 2022 года (тогда 30,289 млрд долл.).

В финансовом отчете компании за 1 полугодие 2024-го подчеркивается, что бюджет США на текущий год утвердил военные расходы на уровне 841,4 млрд долларов, а также было дополнительно выделено 95,3 млрд долларов «на усиление военной поддержки Украины и других союзников».

«Наши государственные заказчики поставили значительное количество оборудования производства BAE Systems в Украину, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими заказчиками для обеспечения эффективной постоянной поддержки, в том числе по новому контракту с Министерством обороны Великобритании на обслуживание и ремонт подаренных легких пушек L119 в Украине», — говорится в том же отчете.

За 6 месяцев этого года компания отчиталась о выручке в 12,447 млн фунтов стерлингов, это на 13% больше год к году, чистая прибыль составила 988 млн фунтов стерлингов против 1,005 годом ранее.

MBDA

Matra BAE Dynamics Aerospatiale — европейский производитель ракетного оружия со штаб-квартирой в Париже. Создана в 2001 году слиянием основных компаний по производству ракетных систем во Франции, Италии и Великобритании, в марте 2006 приобрела немецкую «дочку» предприятия EADS (теперь Airbus) LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH. Предприятием совместно владеют и управляют Airbus Group (37,5%), BAE Systems (37,5%) и Leonardo (25%), и свободно купить или продать его акции на открытом рынке нельзя — они принадлежат участникам консорциума.

Выпускает ракеты класса «воздух-воздух» (Asraam, Meteor), класса «земля-земля» (Asmpa, Storm Shadow, Scalp), «земля-воздух» (MBDA Aster, Selenia Aspide), «воздух-земля» (MBDA Apache, AS-30L), тактические (Brimstone, Smartglider), крылатые Taurus, противокорабельные, противотанковые, зенитно-ракетные комплексы PAAMS. На долю MBDA в 2022 году приходилось около 16% мирового рынка ракет по объемам заказов.

Как и любая частная компания, финансовую отчетность MBDA не публикует, однако об экономических успехах регулярно докладывает генеральный директор европейского производителя ракет Эрик Беранже. Объем заказов в 2023 году составил 9,9 млрд евро 10,8 млрд долларов США, на 10 процентов больше, чем в предыдущем году, заявлял он в марте этого года, продажи в 2023 году выросли до 4,5 млрд евро по сравнению с 4,2 млрд евро годом ранее. Заказы MBDA почти удвоились с 2021 года, и 70% из них были на противовоздушную оборону.

Colt CZ Group SE

Чешская холдинговая компания, в состав которой входят известные бренды огнестрельного оружия Česká zbrojovka (CZ), CZ-USA и Colt. Именно Colt’s Manufacturing Company — производитель самых узнаваемых американских штурмовых винтовок M-16 и их современной версии карабина M-4. Причем, армия США закупает их на бесконтрактной основе. Штаб-квартира компании находится в Праге, Чехия.

За первые девять месяцев 2024-го выручка компании выросла на 51,1% год к году, до 14,971 млрд чешских крон (359,88 млн долларов по курсу на 24 ноября), пишет компания в своем финансовом отчете. Главным образом, за счет роста продаж, увеличения доли заказов, а также благодаря покупке в 2023 году производителя боеприпасов Sellier & Bellot. Скорректированная EBITDA достигла 3,02 миллиарда чешских крон, это на 56,1% больше, чем год назад. А вот чистая прибыль год к году сократилась на 12,8%, до 1,3 млрд CZK. Как объясняют в компании, за счет высоких процентных расходов, связанных с финансированием приобретения.

«Количество проданного оружия выросло на 3,2% год к году и достигло 463 тыс. штук, особенно в связи с двузначным ростом в категории длинноствольного оружие», — говорится в документе.

Там же отмечается, что благодаря стабилизации коммерческого рынка выручка от продаж в США увеличилось на 38,5% до 6,35 млрд CZK. хорошие результаты показали и продажи в Европе — рост на 24% в годовом выражении, до 3,6 млрд чешских крон. Показатели на внутреннем рынке чуть скромнее — рост на 20%, до 2,99 млрд.

С февраля 2022 года компания увеличила рыночную стоимость почти вдвое — до 35,572 миллиарда (с 19,162). Это наилучший результат с 2020 года, когда холдинг заявил, что хочет расширяться в США и разместил акции на Пражской фондовой бирже.

Цена акций по итогам торгов в прошлую пятницу достигла отметки 630 CZK за штуку. С февраля 2022-го они прибавили в цене почти сотню.

Boeing

Компания Boeing основана в 1916 году, штаб-квартира в Чикаго, Иллинойс, производит не только самолеты для гражданской авиации, но и оборонные, космические и охранные системы. Узнаваемая продукция — зенитная управляемая ракета семейства «Стандарт» Missile 3 (SM-3), многоцелевой истребитель F/A-18 Super Hornet, перехватчик и истребитель F-15 Eagle, бомбардировщик B-52, головки самонаведения для ракетной системы PAC-3 (как субподрядчик Lockheed Martin), компактная лазерная система оружия (CLWS) против БПЛА.

Пожалуй, Boeing единственный, кто выбивается из колеи на общем фоне финансового успеха. Во втором квартале 2024 года компания столкнулась с серьезными трудностями: сбои поставок запчастей и материалов привели к снижению объемов производства, увеличению убытков и задержке поставок, говорится в квартальном отчете. Несет убытки и оборонный сектор, главным образом, из-за проблем в системе подготовки пилотов T-7A Red Hawk, военизированном самолете VC-25B 747 и программах коммерческих космических перевозок, которые в компании связывают с более высокими, чем ожидалось, затратами на проектирование и производство, а также «техническими проблемами», писал Newsweek в конце июля.

За второй квартал этого года выручка упала на 15%, до 16,9 млрд долларов с 19,8 млрд долларов год к году. Основной операционный убыток Boeing утроился до 1,39 млрд долларов с 390 млн долларов годом ранее, в то время как ее чистый убыток увеличился почти в десять раз до 1,43 млрд долларов.

Не выправилась ситуация и по итогам работы за 9 месяцев: компания сумела выручить 51,275 млрд долларов (против 55,776 годом ранее), чистый убыток составил 6,170 млрд (против 1,636 млрд в 2023-м). Примечательно, что в отчете компании нет ни слова про Украину. Судя по всему, менеджмент больше сосредоточен на убытках, чем на геополитической обстановке.

Пик рыночной стоимости Boeing миновал в декабре 2023 года — в тот период акции торговались по 260,66 долларов за штуку (в мае 2022-го она опускалась до 131,40 долл), в минувшую пятницу на закрытии биржи 149,29 долл. К сегодняшнему дню рыночная стоимость компании оценивается в 111,55 миллиарда долларов (против 157,7 в декабре прошлого).

В Boeing смотрят в будущее с оптимизмом — утверждают, что предпринимают шаги для стабилизации деятельности и повышения эффективности производства, и делают ставку на увеличение темпов производства 737 и 787.