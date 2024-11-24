Закат окрасил Петербург в алые оттенки и перенес на Марс

Осень подходит к логическому завершению в Петербурге. С деревьев уже опала листва золотистых и алых оттенков. Несмотря на это, яркими по-прежнему остаются закаты. Один из них попал в объектив «Фонтанки» в воскресенье, 24 ноября.

Осень подходит к логическому завершению в Петербурге. С деревьев уже опала листва золотистых и алых оттенков. Несмотря на это, яркими по-прежнему остаются закаты. Один из них попал в объектив «Фонтанки» в воскресенье, 24 ноября.



Воскресным вечером Петербург меньше чем на час перенесся на «красную планету». И небо, и архитектура города, на фоне которой выделяется Исаакиевский собор, — все приобрело оттенки ярко-красного цвета, под стать Марсу.



Солнце, уходя за горизонт, оставило после себя множество оттенков — от насыщенного рыжего до нежного розового. Петербуржцы стали очевидцами того, как город утопает в алом закате перед наступлением ночи и новой рабочей недели.