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Город Закат окрасил Петербург в алые оттенки и перенес на Марс

Закат окрасил Петербург в алые оттенки и перенес на Марс

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2 комментария

Осень подходит к логическому завершению в Петербурге. С деревьев уже опала листва золотистых и алых оттенков. Несмотря на это, яркими по-прежнему остаются закаты. Один из них попал в объектив «Фонтанки» в воскресенье, 24 ноября.

Осень подходит к логическому завершению в Петербурге. С деревьев уже опала листва золотистых и алых оттенков. Несмотря на это, яркими по-прежнему остаются закаты. Один из них попал в объектив «Фонтанки» в воскресенье, 24 ноября.

Воскресным вечером Петербург меньше чем на час перенесся на «красную планету». И небо, и архитектура города, на фоне которой выделяется Исаакиевский собор, — все приобрело оттенки ярко-красного цвета, под стать Марсу.

Солнце, уходя за горизонт, оставило после себя множество оттенков — от насыщенного рыжего до нежного розового. Петербуржцы стали очевидцами того, как город утопает в алом закате перед наступлением ночи и новой рабочей недели.

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Комментарии
2
Гость
51 минута
Весь город был пропитан.. Революцией..)
Гость
1 час
Закат окончил летний тёплый вечер Остановился на краю землю Тебя я в этот вечер не замечу И лживые не нужно слёзы лить (с)
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