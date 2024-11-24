Умер российский композитор-минималист Павел Карманов. Он был участником группы «Вежливый отказ»

Карманов — автор произведений для камерных ансамблей различных составов, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений. В 2016 году создал новую редакцию оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» для постановки Юрия Любимова в Большом театре России. Он был известен в мире классической музыки, его музыку исполняли на фестивалях в США, странах Евросоюза и Японии. На протяжении 17 лет (с 2000 по 2017 годы) Карманов был пианистом и флейтистом в группе «Вежливый отказ».