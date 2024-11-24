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Общество Умер российский композитор-минималист Павел Карманов. Он был участником группы «Вежливый отказ»

Умер российский композитор-минималист Павел Карманов. Он был участником группы «Вежливый отказ»

2 019
1 комментарий

Российский композитор-минималист Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет. Об этом 24 ноября сообщил Союз композиторов России.

О причинах смерти в сообщении не говорится.

Карманов — автор произведений для камерных ансамблей различных составов, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений. В 2016 году создал новую редакцию оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» для постановки Юрия Любимова в Большом театре России. Он был известен в мире классической музыки, его музыку исполняли на фестивалях в США, странах Евросоюза и Японии. На протяжении 17 лет (с 2000 по 2017 годы) Карманов был пианистом и флейтистом в группе «Вежливый отказ».

Карманов известен также как автор музыки к фильмам «Большой» В. Тодоровского, «Солдатский декамерон» А. Прошкина, «Гольфстрим под Айсбергом» Е. Пашкевича, «Враги» М. Можар, «Арена» («Гладиатрикс») Т. Бекмамбетова, сериалов «Умножающий печаль» О. Фесенко, «Только ты» Н. Джорджадзе, «Место встречи» А. Хамраева.

С начала 1990-х годов композитор был заметным представителем московских поставангардистов, его стиль включает импрессионизм, минималистские техники, «новую простоту», аллюзии к барокко и романтизму, джазовую ритм-секцию, а драйв рок-музыки и электроника соседствуют в его творчестве с авторскими обработками русских народных песен и хоровыми сочинениями духовной тематики, говорится в сообщении Союза композиторов России

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Комментарии
1
Дитрих
48 минут
Горе-то какое... Умерло светило мировой величины. Невосполнимая утрата для всех жителей столицы , а особенно Нижних Химок. . Дорогой ты наш , Саул Израилевич
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