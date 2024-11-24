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Происшествия В Подмосковье парашютисты разбились во время приземления, СК начал проверку

В Подмосковье парашютисты разбились во время приземления, СК начал проверку

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5 комментариев

Двое мужчин пострадали во время прыжков с парашютом в Московской области 24 ноября. Как рассказали очевидцы в соцсетях, это могло произойти из-за запутавшихся строп. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уже начало проверку.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Пострадавшие — 49-летний инструктор и 21-летний студент, оба госпитализированы с переломами.

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Комментарии
5
geokarma24
1 час
так они за этим "чёт-нечет" и летели. и им выпал нечет.
Гость
1 час
Самомнение у инструктора !!! Ну куда ж в таком возрасте, да ещё накануне ретроградного Меркурия
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