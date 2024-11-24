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Общество Техдиректора «Интертехники» обвиняют в поставках бракованных деталей «Калашникову»

Техдиректора «Интертехники» обвиняют в поставках бракованных деталей «Калашникову»

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8 комментариев

Октябрьский районный суд в Иваново отправил в СИЗО технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова, обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей при поставке бракованных деталей концерну «Калашников» по гособоронзаказу. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, Морохова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, заключили под стражу до 12 января 2025 года включительно.

Отмечается, что защита фигуранта уже успела обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Статья, по которой техдиректору предъявлено обвинение, предусматривает до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, 21 ноября стало известно о том, что один из подрядчиков «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа поставил концерну бракованные детали. Тогда ущерб оценивался в 32 362 374,77 рубля, однако эта сумма не окончательная: активные следственные действия по делу о хищении имущества в особо крупном размере у концерна «Калашников» продолжаются.

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Интертехника Калашников Бракованные детали Мошенничество Алексей Морохов
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Комментарии
8
alexpv
1 час
Козла отпущения просто нашли, сейчас из Китая столько прет брака, а если это не металлическая болванка, а какая-нибудь сложная микросхема, то проверить вольтметром никакой возможности ее нет, только когда в плату впаяешь и поймешь, что китайцы кинули).
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Любимое "импортозамещение" до святого добралось. ))
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