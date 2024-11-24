Техдиректора «Интертехники» обвиняют в поставках бракованных деталей «Калашникову»

Октябрьский районный суд в Иваново отправил в СИЗО технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова, обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей при поставке бракованных деталей концерну «Калашников» по гособоронзаказу. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТАСС.



Согласно материалам дела, Морохова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, заключили под стражу до 12 января 2025 года включительно.



Отмечается, что защита фигуранта уже успела обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Статья, по которой техдиректору предъявлено обвинение, предусматривает до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 миллиона рублей.



Напомним, 21 ноября стало известно о том, что один из подрядчиков «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа поставил концерну бракованные детали. Тогда ущерб оценивался в 32 362 374,77 рубля, однако эта сумма не окончательная: активные следственные действия по делу о хищении имущества в особо крупном размере у концерна «Калашников» продолжаются.