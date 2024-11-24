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Общество В Рязани сотни человек в кромешной темноте спели хором песню «Любэ» про коня

В Рязани сотни человек в кромешной темноте спели хором песню «Любэ» про коня

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21 комментарий

В Рязани песенно-танцевальный конкурс в субботу прервался из-за отключения электричества, но артисты не растерялись и начали петь песню «Конь» группы «Любэ» без музыки. К ним присоединился зрительный зал.

«Наш любимый Дворец молодежи, сегодня отключили свет на подведении итогов Всероссийского конкурса „Время зажигать звёзды“. Весь зал пел народные, любимые песни, была прекрасная обстановка единения!!!! Как ценны эти минуты!!! Я наслаждалась талантом и вокальными данными наших ребят из разных коллективов», — написала на своей странице в соцсети руководитель театра танца «Банзай» Анна Кряжева.

Зрительный зал подсветили смартфонами. Судя по кадрам, хору подпевали даже дети. В конце всех участников ждали бурные овации.

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Комментарии
21
Игорь Протасов
1 час
Век отпущен нам не длинный, Веселись, народ глубинный! (С)
Рострелли
1 час
В такое тяжелое для страны время а у них, панимаешь, „Время зажигать звёзды". Кто - то из настоящих патриотов и погасил.
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