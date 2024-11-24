На трассе М-10 столкнулись «Лада» и «Москвич». Без пострадавших не обошлось

Двое человек пострадали в воскресенье, 24 ноября, в дорожно-транспортном происшествии на трассе M-10 близ поселка Ям-Ижора. Подробности сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
В аварию попали два автомобиля: «Лада-Ларгус» и «Москвич» — причем в результате происшествия пострадали водитель и пассажир последнего.
Спасатели деблокировали водителя и передали сотрудникам скорой помощи. Пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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