На трассе М-10 столкнулись «Лада» и «Москвич». Без пострадавших не обошлось

Двое человек пострадали в воскресенье, 24 ноября, в дорожно-транспортном происшествии на трассе M-10 близ поселка Ям-Ижора. Подробности сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти







В аварию попали два автомобиля: «Лада-Ларгус» и «Москвич» — причем в результате происшествия пострадали водитель и пассажир последнего.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.







Спасатели деблокировали водителя и передали сотрудникам скорой помощи. Пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти







Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.