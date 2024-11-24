Экспорт алюминия из Финляндии в Россию вырос в два раза

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию увеличился вдвое за короткий промежуток времени. Такие данные приводит 24 ноября издание Yle со ссылкой на таможню.

На конец сентября экспорт алюминия составил 22,3 миллиона евро. За период с января по сентябрь 2023 года этот показатель был 11,3 миллиона евро. Рост обусловлен в первую очередь экспортом алюминиевых шипов для автомобильных колес, не подпадающих под санкции: их поставляют в РФ либо морским транспортом, либо через страны Балтии.

За ростом экспорта стоит семейная компания по производству алюминиевых шипов Turvanasta из Турку, одним из совладельцев которой является Иа Адлеркройц, жена министра образования Андерса Адлеркройца, возглавляющего Шведскую народную партию.

Гендиректор Turvanasta Микко Салакари объяснил это тем, что компания не может влиять на то, куда клиенты в итоге доставляют заказы.

Министерство иностранных дел заявило, что не вмешивается в экспорт в РФ, если товары не находятся в санкционном списке ЕС. По информации Yle, алюминиевые шипы могут использоваться в военных целях.