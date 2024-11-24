Каршеринг сбил дорожного рабочего на Гранитной улице

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в одиннадцатом часу утра у дома 2 по Гранитной улице 35-летний водитель не справился с управлением автомобиля, который он взял в аренду. В результате машина сбила дорожный знак, после чего под колеса угодил 45-летний рабочий — гражданин одного из государств Центральной Азии. Иностранец проводил дорожные работы, уточнили в главке.