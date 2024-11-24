Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 763мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Обыски по делу о госизмене
Куда пойти на выходных
Что будет с ценами и ставкой
Промышленный Петербург
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Происшествия Каршеринг сбил дорожного рабочего на Гранитной улице

Каршеринг сбил дорожного рабочего на Гранитной улице

1 345
6 комментариев

Полиция проводит проверку по факту аварии в Красногвардейском районе Петербурга, где утром 24 ноября каршеринг сбил дорожного рабочего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в одиннадцатом часу утра у дома 2 по Гранитной улице 35-летний водитель не справился с управлением автомобиля, который он взял в аренду. В результате машина сбила дорожный знак, после чего под колеса угодил 45-летний рабочий — гражданин одного из государств Центральной Азии. Иностранец проводил дорожные работы, уточнили в главке.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Akabos
2 часа
Надо запретить дорожных рабочих!
Igor_SPb
2 часа
Разве это не международный конфликт? Наезд на иностранца. Где МИД, консульство?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50