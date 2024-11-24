Шестеро бойцов группы «Вагнер» убиты в Мали

Шестеро вагнеровцев погибли в центральной части Мали в результате нападения группировки, которую связывают с «Аль-Каидой»* (признана террористической и запрещена в России). Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По информации новостного агентства, на наемников напали участники террористической группы «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Джихадисты напали на вагнеровцев, устроив засаду в регионе Мопти. Автомобили наемников были сожжены.

* Запрещенная в России террористическая организация.