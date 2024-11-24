Биолог Павел Глазков показал, кто рад выпавшему снегу в Ленобласти

Выпавшему в Ленинградской области снегу особенно обрадовались медведи, которые несколько дней назад еще не спали. Об этом 24 ноября сообщил биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

«Снег выпал на территории всей Ленобласти, так что можно с уверенностью сказать, что в нашем регионе медведи залегли в свои берлоги, — сообщил биолог и добавил: — Радует, что косолапые в этом году особенно упитанные. Значит, должны хорошо перезимовать».

Глазков также показал фотографии медведицы с двумя медвежатами, которая активно поедала сухую траву и была заснята в Лужском районе Ленобласти.

Источник: Телеграм-канал «Каждой твари по паре»







«Это верный признак, что звери уже скоро залягут в спячку», — рассказал Глазков.

Источник: Телеграм-канал «Каждой твари по паре»







По его словам, именно из сухой травы, мха, глины и волос в желудке у медведей формируется пробка, которая остается в кишечнике всю спячку и таким образом останавливает пищеварение косолапых.

«В зимнюю квартиру медведи стараются залечь под снегопад, чтобы замело следы, — добавил биолог и объяснил: — Ведь на медведей тоже охотятся хищники — волки».