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Общество Биолог Павел Глазков показал, кто рад выпавшему снегу в Ленобласти

Биолог Павел Глазков показал, кто рад выпавшему снегу в Ленобласти

2 771
6 комментариев

Выпавшему в Ленинградской области снегу особенно обрадовались медведи, которые несколько дней назад еще не спали. Об этом 24 ноября сообщил биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

«Снег выпал на территории всей Ленобласти, так что можно с уверенностью сказать, что в нашем регионе медведи залегли в свои берлоги, — сообщил биолог и добавил: — Радует, что косолапые в этом году особенно упитанные. Значит, должны хорошо перезимовать».

Глазков также показал фотографии медведицы с двумя медвежатами, которая активно поедала сухую траву и была заснята в Лужском районе Ленобласти.

«Это верный признак, что звери уже скоро залягут в спячку», — рассказал Глазков.

По его словам, именно из сухой травы, мха, глины и волос в желудке у медведей формируется пробка, которая остается в кишечнике всю спячку и таким образом останавливает пищеварение косолапых.

«В зимнюю квартиру медведи стараются залечь под снегопад, чтобы замело следы, — добавил биолог и объяснил: — Ведь на медведей тоже охотятся хищники — волки».

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Павел Глазков Медведи Ленобласть
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Комментарии
6
Zet
48 минут
пробка... интересно... но рискованно... вдруг накрепко засядет... а людям подходит рецепт такой? а то дорожает всё...
aprahka
1 час
Мишка,мишка!Где твоя сберкнижка?
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