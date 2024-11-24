Кусок земли отправил в реанимацию рабочего из Осиновой Рощи

Молодой рабочий госпитализирован в Елизаветинскую больницу после инцидента при производстве работ в Осиновой Роще. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, на голову 19-летнего юноши упал кусок земли.
Пациента доставили в медицинское учреждение накануне вечером с Вяземской дороги. По предварительным данным, пострадавший получил удар по голове твердым комом почвы. В результате рабочий получил перелом костей свода черепа, сотрясение и ушиб.
В тяжелом состоянии молодой человек помещен в реанимацию.
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