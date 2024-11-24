Ребенок попал в реанимацию после картинга на Магнитогорской улице в Петербурге

Девятилетний мальчик пострадал на картодроме в Красногвардейском районе Петербурга. Школьником занимаются врачи детской больницы имени Раухфуса. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 ноября.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Магнитогорской. Ребенок во время картинга не справился с управлением и врезался в ограждение. Мальчик ударился головой об руль, получив черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.
В состоянии средней степени тяжести пациента поместили в отделение анестезиологии и реанимации.
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