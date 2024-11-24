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Происшествия Над тремя базами ВВС в Великобритании заметили неопознанные летающие дроны

Над тремя базами ВВС в Великобритании заметили неопознанные летающие дроны

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6 комментариев

Несколько неопознанных беспилотников было замечено над авиабазами ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также над авиабазой Фелтвелл в Норфолке в период с 20 по 22 ноября. Об этом сообщает издание The Guardian.

Информацию подтверждают Военно-воздушные силы США, подчеркивая, что неизвестно, кто мог запустить дроны и можно ли считать их вражескими. БПЛА, как сообщается, различались по размеру и конфигурации. За ними велось активное наблюдение, и утверждается, что появление дронов не затронуло жителей базы или критически важную инфраструктуру.

Представитель британского Министерства обороны заявил: «Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это включает в себя возможности противодействия дронам».

В ВВС отказались комментировать, применялись ли какие-либо защитные средства против БПЛА, но заявили, что сохраняют за собой «право защищать» объекты.

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ВВС Великобритания Дроны БПЛА Авиабазы
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Комментарии
6
Denis_5e4cccd08a04e
38 минут
Это настоящий НЛО (UFO). И это не шутка.
Леонтий
38 минут
каклы
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