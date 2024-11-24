В Ивангороде пьяный гость с травматическим пистолетом и «Сайгой» превратил дом в тир

Обильное субботнее возлияние в СНТ «Ореховая горка» завершилось стрельбой. Два приятеля из Ивангорода повздорили, один взялся за оружие. Об этом 24 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем в полицию Кингисеппского района поступило заявление от 33-летнего машиниста фронтального погрузчика, проживающего в ивангородском СНТ. Он рассказал, что выпивал дома с 34-летним знакомым, но внезапно они начали ссориться. В итоге приятель несколько раз выстрелил в окно и стены из травматического пистолета и карабина «Сайга». В результате стрельбы никто не пострадал, но дому теперь потребуется ремонт.

В тот же день стрелок был задержан. Оружие у него изъяли. Теперь житель Ивангорода сидит в спецприемнике с протоколом о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.