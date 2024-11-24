Постоялец хостела в центре Петербурга отправил в кому соседа

Постояльцы хостела в центре Петербурга устроили драку, которая закончилась печально для обоих. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, один участник в реанимации, другой — в полиции.
Накануне ночью в экстренные службы поступила информация о драке в хостеле на улице Пушкинской. Прибывший наряд застал на месте избитого 41-летнего жителя Удмуртии. Мужчину передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в Мариинскую больницу. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пациента в состоянии комы поместили в реанимацию.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 44-летний житель Красноярска. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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