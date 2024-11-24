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Происшествия Постоялец хостела в центре Петербурга отправил в кому соседа

Постоялец хостела в центре Петербурга отправил в кому соседа

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3 комментария

Постояльцы хостела в центре Петербурга устроили драку, которая закончилась печально для обоих. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, один участник в реанимации, другой — в полиции.

Накануне ночью в экстренные службы поступила информация о драке в хостеле на улице Пушкинской. Прибывший наряд застал на месте избитого 41-летнего жителя Удмуртии. Мужчину передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в Мариинскую больницу. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пациента в состоянии комы поместили в реанимацию.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 44-летний житель Красноярска. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
3
111111111111118
1 час
Мы с соседями не знали И не верили себе, Что у нас сосед играет На кларнете и трубе...
Ипсилон Ц
47 минут
ну, то есть им про хэшрейт лучше не говорить
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