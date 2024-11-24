Спасайте вашу шевелюру: врачи назвали 6 причин, из-за которых у вас выпадают волосы

Редкий случай, когда волосы спасает не шампунь, а текст Источник: Мария Ленц / NGS24.RU







В среднем человек теряет за день порядка сотни волос (это если ему есть что терять). Считать каждую волосинку, конечно, не станешь, но, когда они покидают голову чересчур стремительно, это слишком бросается в глаза. Резкая капитуляция волос не только портит внешний вид, но и может говорить о проблемах со здоровьем. Каких именно, нам рассказали врачи.

Волосы на расческе — пугающий признак?

Если вы замечаете, что после расчесывания на расческе остаются волосы, это не всегда повод беспокоиться. Дерматовенеролог Анна Кутина объясняет, что дело — в количестве.

— В норме у человека выпадает до 100 волос в день, но это остается абсолютно незаметным и никак не влияет на общую густоту. В норме одна фаза сменяет другую в разное время у каждого волоса, — говорит эксперт. — Но бывают состояния, когда наблюдается чрезмерное выпадение волос, уменьшение густоты, расширение пробора или же полная потеря волос на каком-либо участке.

Анна Кутина — дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная», стаж работы — 5 лет.

Врачи выделяют 3 фазы роста волос, во время одного из которых выпадение — вполне нормальная ситуация:

анаген — активный рост волоса. Эта фаза заложена генетически, и именно от ее длительности будет зависеть длина волоса. В среднем длится от 2 до 6 лет;

катаген — переход от активного роста к периоду покоя, длится около 7–14 дней;

телоген — периода покоя. Длится примерно 2–4 месяца. В это время происходит выпадение волоса вместе с фолликулом и рост нового.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы







Первое, что приходит на ум, когда волосы начинают покидать голову, — это купить специализированный шампунь. Он действует как вспомогательное средство, которое помогает укрепить волосы и создать благоприятные условия для их роста. Шампуни работают благодаря компонентам в составе, которые влияют на разные аспекты здоровья волос и кожи головы. Например, кофеин, ментол или экстракт перца стимулируют приток крови к волосяным луковицам, а витамины (B5, E), масла (аргановое, репейное) и кератин питают волосы и предотвращают их ломкость, что уменьшает выпадение.

Другая причина, о которой задумываются люди, увидев клочья на расческе, — это авитаминоз. Еще буквально 50 лет назад считалось, что волосы выпадают исключительно из-за нехватки витаминов.

— Поэтому у людей закрепилось убеждение: если волосы выпадают, срочно пить витамины. Однако это не совсем верно, — развеивает миф трихолог Наталия Жовтан. — Биология волосяного фолликула сложна и не всегда укладывается в рамки понятных причин.

Наталия Жовтан — трихолог, дерматолог медицинского центра «Хэлс Мед», стаж работы — 24 года.

Почему выпадают волосы

Эксперты называют несколько причин, от которых могут выпадать волосы. На них стоит обязательно обратить внимание, если вас беспокоит состояние шевелюры.

Сезонное выпадение

Осенью может незначительно увеличиться число волосяных стержней на расческе. Не паникуем! Добавляем в ежедневный уход дополнительные средства, улучшающие питание и кровообращение фолликулов — например, сыворотки и лосьоны. Также надо пройти обследование. При выявлении дефицитов витаминов и микроэлементов врач назначит соответствующую терапию.

Стресс

Психоэмоциональное состояние, оперативные вмешательства, травмы могут иметь отсроченный эффект и привести к выпадению волос спустя несколько месяцев.

— И как правило, в таком случае они самостоятельно восстанавливаются, — успокаивает Наталия Жовтан. — Устанавливаем причину, стараемся избегать подобного. Наружно можно использовать дарсонваль, различные массажеры для кожи головы.

— Это может быть очаговая алопеция — появление участков, на которых перестают расти волосы, — добавляет Анна Кутина. — Часто причинами служит выраженный стресс или аутоиммунное заболевание. В таком случае требуется полное обследование. В качестве лечения используются гормональные препараты (глюкокортикостероиды).

Жесткие диеты

Несбалансированное питание, дефицит калорий, когда в сутки человек потребляет менее 1200 ккал, могут также приводить к выпадению волос. Устраняем причину — получаем результат: пышную шевелюру.

Беременность

9 месяцев вынашивания ребенка тоже могут привести к тому, что волосы станут реже и начнут выпадать.

— Причиной выпадения является удлинение фазы анагена (роста) во время беременности, и, как следствие, волосы выпадают в значительно меньшем количестве. А после беременности — обычно через 4 месяца — значительное количество волос переходит в фазу телогена (покой и выпадение), — объясняет Анна Кутина. — Выпадение может длиться около 6 месяцев и проходит самостоятельно. Повлиять на этот процесс не получится.

Нарушения в эндокринной системе

Заболевания щитовидной железы, нарушение работы половых гормонов могут способствовать изменению качества волос и потере объема. Без помощи врача и обследования самостоятельно справиться с этой проблемой невозможно.

— Большая часть проблем, связанных с выпадением волос, — это заболевания, диагностировать и лечить которые должен врач-трихолог, — напоминает Наталия Жовтан. Эти заболевания могут носить обратимый характер (лечатся успешно) и необратимый, когда буквально каждый день играет важную роль.

Андрогенетическая алопеция

Это истончение и поредение волос у мужчин в теменной и лобной области, у женщин — в области центрального пробора головы.

— Заболевание генетическое и заключается в повышенной чувствительности фолликулов к андрогенам. Это значит, что уровень гормонов может быть в норме, но рецепторы слишком чувствительны к нормальному уровню. В этом случае применяют пожизненную терапию миноксидилом, таблетированными препаратами или прибегают к пересадке волос, — рекомендует Анна Кутина.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы







По-научному выпадение волос называется алопеция. Медики глобально подразделяют ее на рубцовую и нерубцовую. Последняя встречается чаще всего, и это к лучшему: в таких случаях нет повреждения фолликула и, как следствие, рост волос возможно восстановить.

— Врач может назначить анализы, чтобы исключить железодефицитную и В12-дефицитную анемии, — например, общий анализ крови, на гемоглобин, ферритин, трансферрин и общую железосвязывающую способность сыворотки крови, витамин В12, фолиевую кислоту, — объясняет Анна Кутина. — Также могут потребоваться анализы для исключения болезни щитовидной железы: ТТГ, трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), АТ-ТПО. По результатам обследования при необходимости лечение назначает эндокринолог.

Врач подчеркивает: если причиной выпадения был стрессовый фактор или болезнь, то не стоит переживать — рост волос самостоятельно восстановится через некоторое время. Немного ускорить процесс роста волос могут помочь мезотерапия и PRP-терапия.