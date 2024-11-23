Плющенко и Ягудин выложили фото с Гран-при России в Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовали совместную фотографию с пятого этапа Гран-при России — 2024/2025, пишет издание «Чемпионат». Соревнования проходят в Петербурге.

Источник: Личный архив Плющенко и Ягудина







К публикации спортсмены приложили песню Михаила Боярского “Все пройдет”.

Как пишет СМИ, Ягудин комментировал соревнования, а Плющенко сопровождал спортсменов своей академии на выступления.

Спортсмены долгое время конкурировали на самом высоком уровне, напряжение между ними сохранялось даже после завершения карьеры, но уже в соцсетях.

Пятый этап Гран-при России проходит в Петербурге. Победу в короткой программе одержали Владислав Дикиджи, Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в ритм-танце.