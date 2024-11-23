Люстра загорелась в квартире на юго-западе Петербурга, где медики реанимировали пациента

Пожар прервал работу медиков, спасавших жителя Кировского района Петербурга 23 ноября. Бригадам пришлось в экстренном порядке покидать загоревшуюся квартиру вместе с пациентом.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в девятиэтажке на улице Генерала Симоняка, 27/193, поступил на пульт дежурного в половине шестого часа вечера. Огонь вспыхнул в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

«Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

В комитете по здравоохранению рассказали, что загорелась квартира, в которой работали две бригады медиков. Их вызвали для потерявшего сознание мужчины.

«Во время оказания реаниматологического пособия вспыхнула потолочная люстра, произошел пожар. Была произведена эвакуация обеих бригад и трёх жильцов квартиры. Все обстоятельства ЧП установят правоохранительные органы и инспекторы пожарной безопасности», — сообщили «Фонтанке» в комздраве. Состояние мужчины, которому требовалась медицинская помощь, уточняется.

По данным МЧС, огонь распространился на 18 квадратных метров — по всей площади комнаты. Силами трёх расчётов пожар ликвидировали в 18:12.

Обновление:

Спасти мужчину не удалось. Он умер до начала пожара.