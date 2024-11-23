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Происшествия Бастрыкин хочет знать, как прошёл концерт рэпера Uglystephan в Петербурге

Бастрыкин хочет знать, как прошёл концерт рэпера Uglystephan в Петербурге

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7 комментариев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался выступлением 17-летнего рэпера в Петербурге. Он хочет знать, что было на концерте и после него.

Как сообщили в СКР 23 ноября, петербургский Следком начал проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Петербурге. Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.

«В социальных медиа сообщается, что после одного из концертов в Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, по сообщениям посетителей, во время мероприятия произошла массовая драка», — говорится в сообщении ведомства.

По информации «Фонтанки», главу СКР заинтересовал концерт Uglystephan. Юный рэпер 22 ноября выступал с новым альбомом в клубе Base на Кондратьевском проспекте, 44. Со слов зрителей, было неспокойно. Кто-то из зрителей якобы бросил бутылку с водой на сцену и попал в экран. Телефон, указанный на сайте Base Spd, к вечеру субботы оказался недоступен. Накануне около десяти часов вечера в службу 112 звонили прохожие, обеспокоенные состоянием молодых людей у клуба. Одна женщина вызывала скорую для юноши с пеной изо рта, другая рассказывала о припадке молодого человека с расширенными зрачками, который не реагировал на вопросы.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
1 час
Хотел бы - так сходил бы на концерт. А то привык, понимаешь, любопытство своё удовлетворять, используя служебное положение.
169991062
1 час
ужас...
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