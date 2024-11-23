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Происшествия Hyundai насмерть сбил женщину под Приозерском

Hyundai насмерть сбил женщину под Приозерском

2 556
6 комментариев

Полиция выясняет все обстоятельства аварии в Приозерском районе Ленобласти, в результате которой из-под кроссовера пришлось доставать пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около половины одиннадцатого часа утра 23 ноября на 31-м километре дороги Саперное — Мельниково — Кузнечное несовместимые с жизнью травмы получила 47-летняя местная жительница. Она угодила под колёса Hyundai Creta под управлением 38-летней женщины, когда шла по проезжей части в попутном направлении.

Из-под кузова погибшую вытащили спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. По предварительным данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти, Hyundai наехал на пешехода после столкновения с другим автомобилем.

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Комментарии
6
111111111111118
1 час
Бросай Хундай, вставай на лыжи!
Гость
1 час
"При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств"
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