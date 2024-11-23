Hyundai насмерть сбил женщину под Приозерском

Полиция выясняет все обстоятельства аварии в Приозерском районе Ленобласти, в результате которой из-под кроссовера пришлось доставать пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около половины одиннадцатого часа утра 23 ноября на 31-м километре дороги Саперное — Мельниково — Кузнечное несовместимые с жизнью травмы получила 47-летняя местная жительница. Она угодила под колёса Hyundai Creta под управлением 38-летней женщины, когда шла по проезжей части в попутном направлении.

Из-под кузова погибшую вытащили спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. По предварительным данным Аварийно-спасательной службы Ленобласти, Hyundai наехал на пешехода после столкновения с другим автомобилем.