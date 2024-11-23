В Ленобласти мужчина умер после царапины кота, которого подобрал на улице

Житель Киришского района Ленобласти умер вскоре после воссоединения с котом, который несколько дней провёл на улице. Мужчина не смог остановить кровь из царапины.

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, бригада скорой приехала в дом 55-летнего мужчины в садоводстве «Оснички» накануне поздним вечером после звонка соседа. Мужчина рассказал, что прибежал на участок, когда ему позвонил знакомый и пожаловался, что не может остановить кровь — ногу, с его слов, поцарапал кот.