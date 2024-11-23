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Происшествия В Ленобласти мужчина умер после царапины кота, которого подобрал на улице

В Ленобласти мужчина умер после царапины кота, которого подобрал на улице

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Житель Киришского района Ленобласти умер вскоре после воссоединения с котом, который несколько дней провёл на улице. Мужчина не смог остановить кровь из царапины.

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, бригада скорой приехала в дом 55-летнего мужчины в садоводстве «Оснички» накануне поздним вечером после звонка соседа. Мужчина рассказал, что прибежал на участок, когда ему позвонил знакомый и пожаловался, что не может остановить кровь — ногу, с его слов, поцарапал кот.

Сосед пытался оказать первую помощь, но спасти знакомого не удалось. Он потерял сознание, приехавшие медики констатировали смерть.

Единственная рана, которую обнаружили на теле умершего — дугообразная царапина на левой щиколотке. Предположительно, кошачьи когти повредили сосуд. По предварительным данным, смерть наступила от кровопотери. Точную причину предстоит установить судмедэкспертам. Со слов родных, мужчина болел диабетом, у него были проблемы с сосудами и, соответственно, со свёртываемостью крови.

Кот жил в доме, но несколько дней назад ушёл на затяжную прогулку. В пятницу днём владелец нашёл его на улице. Радостью и фотографией питомца мужчина поделился с женой, которая в это время была в санатории.

Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет Ленобласти.

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Комментарии
2
281789510
1 минута
Какая жуткая история. Что же там за кот такой?? Мужчина явно поздно попытался позвать на помощь...
Гость
1 минута
Скорую пробовал вызвать?Или в тех краях с этим глухо-никто не приедет.
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