В Ленобласти мужчина умер после царапины кота, которого подобрал на улице

Житель Киришского района Ленобласти умер вскоре после воссоединения с котом, который несколько дней провёл на улице. Мужчина не смог остановить кровь из царапины.
Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, бригада скорой приехала в дом 55-летнего мужчины в садоводстве «Оснички» накануне поздним вечером после звонка соседа. Мужчина рассказал, что прибежал на участок, когда ему позвонил знакомый и пожаловался, что не может остановить кровь — ногу, с его слов, поцарапал кот.
Сосед пытался оказать первую помощь, но спасти знакомого не удалось. Он потерял сознание, приехавшие медики констатировали смерть.
Единственная рана, которую обнаружили на теле умершего — дугообразная царапина на левой щиколотке. Предположительно, кошачьи когти повредили сосуд. По предварительным данным, смерть наступила от кровопотери. Точную причину предстоит установить судмедэкспертам. Со слов родных, мужчина болел диабетом, у него были проблемы с сосудами и, соответственно, со свёртываемостью крови.
Кот жил в доме, но несколько дней назад ушёл на затяжную прогулку. В пятницу днём владелец нашёл его на улице. Радостью и фотографией питомца мужчина поделился с женой, которая в это время была в санатории.
Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет Ленобласти.
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