«Давление скачет, голова болит». Почему вы болеете из-за смены погоды — отвечают врачи

Метеозависимый — это недообследованный, считают врачи Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU







Заглянув в календарь магнитных бурь, мы обнаружили, что со дня на день шибанет, и метеозависимые могут почувствовать недомогание. А вы замечали, как у вас из-за перемены погоды меняются не только планы, но и самочувствие? Начинает болеть голова или появляется сонливость. Возможно, вы тоже можете записать себя в отряды метеозависимых. Но вместо того чтобы ставить диагнозы, давайте лучше узнаем у врачей, как узнать, что у вас метеозависимость, и не путаем ли мы ее с банальным недосыпом или похмельем.

Откуда вязалась метеозависимость

Люди заметили связь между изменениями погоды и болью еще во времена античности, и Гиппократ, возможно, был первым, кто заявил об этом. Считается, что это именно он обратил внимание на то, что дождь, ветер и другие погодные изменения приводят к обострению хронических заболеваний.

Но во времена Гиппократа примерно всё можно было объяснить изменениями в окружающем мире: птицы полетели на юг — заныли колени, возвращаются обратно — поясница отваливается и так далее. Современные врачи метеозависимость самостоятельным заболеванием не считают, но ей и не обязательно состоять в международной классификации болезней, чтобы портить нам жизнь.

Как объясняет невролог Максим Алексеев, наш организм старается поддержать в постоянстве свою внутреннюю среду. Концентрации веществ в крови, давление и множество других параметров должны находиться в оптимальном для работы тела диапазоне, а это совсем не просто.

— Потому что внешняя среда может меняться, и тогда режим работы наших органов, прежде всего сердечно-сосудистой системы, тоже должен меняться, — объясняет Максим Алексеев. — Точно так же, как водитель переключает передачи, газует и тормозит в зависимости от ситуации на дороге, наша вегетативная нервная система, сердце и сосуды должны успевать реагировать на перепады температуры, давления, влажности. Если при каких-то заболеваниях это происходит с запозданием, в недостаточной мере или, наоборот, реакция избыточна, то мы можем получить ухудшение своего состояния.

Максим Алексеев, мануальный терапевт, невролог, врач-эксперт, врач второй категории сети клиник «Семейная», стаж работы — 17 лет.

Как проявляется метеозависимость

Погода «бьет» по самым слабым местам организма, считает терапевт Елена Шураева. Если у вас есть хронические заболевания, например проблемы с сердцем или сосудами, то колебания магнитного поля могут их обострить.

— У метеочувствительных людей нервная система, которая управляет работой внутренних органов, более чувствительна к погодным изменениям. Из-за этого давление скачет, голова болит, и настроение портится, — обращает внимание врач. — Мозг немного «путается»: гипоталамус — это часть мозга, которая отвечает за много важных функций, включая температуру тела и сон. Перемены погоды могут сбить его настройки, вызывая разные неприятные симптомы.

Елена Шураева — врач терапевт, специалист в области организации здравоохранения, член Российского Научного медицинского общества терапевтов, Союза реабилитологов России, генеральный директор ООО «Альсария», академик Российской муниципальной академии, председатель Коалиции Здоровья БРИКС, директор АНО Центр здоровьесбережения БРИКС.

Именно так и проявляется метеозависимость — по принципу «у кого что болит».

— Стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание — всё это ослабляет организм и делает его более уязвимым к погодным изменениям. Он просто не успевает перестроиться, — добавляет Елена Шураева. — Также метеозависимым не хватает гормона мелатонина, который помогает нам спать. Из-за перемены погоды его может вырабатываться меньше, поэтому появляются проблемы со сном и общая слабость.

Невролог Алексей Попов, наоборот, считает, что метеозависимости не существует. По его мнению, природа не могла создать человека чувствительным к перепадам атмосферного давления на несколько миллиметров.

— Эволюция нас создавала миллионы лет и создавала достаточно универсально адаптированными: к погоде, к переохлаждению, к пребыванию в воде, в теплых пространствах и так далее, — объясняет Алексей Попов. — В организме есть компенсаторные механизмы, которые могут быть нарушены: венозного оттока из полости черепа, мышечного напряжения. Метеозависимость — это такая яма, в которую скидывают всё, в чем врачи не разобрались. Вот и всё. А такого заболевания, как метеочувствительность, не существует.

Алексей Попов — основатель и главный врач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения».

Как понять, что человек метеозависимый

Очень просто! Эксперты советуют завести «дневник погоды» и записывать туда каждый день, как себя чувствуете и какая погода за окном.

Если заметите связь между вашим самочувствием и погодными капризами, то, скорее всего, вы метеочувствительны.

К какому врачу обращаться, если у меня метеозависимость

Сначала к терапевту. Он проведет осмотр и, если нужно, направит к другим специалистам: кардиологу, неврологу и т. д. Важно исключить серьезные заболевания, которые могут маскироваться под метеозависимость .

А пока ждете приема у врача, можно попробовать себе помочь. Об основных правилах рассказала терапевт Елена Шураева.

Высыпайтесь. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, спите не меньше 7–8 часов. Правильно питайтесь. Забудьте про жирное, жареное и острое. Ешьте больше фруктов, овощей и зелени. Пейте воду. Чистую и в достаточном количестве. Двигайтесь. Гуляйте, плавайте, занимайтесь йогой — любая физическая активность принесет пользу. Не нервничайте. Стресс только усугубляет метеозависимость. Научитесь расслабляться: медитируйте, делайте дыхательную гимнастику, используйте средства, улучшающие микроциркуляцию и тонус сосудов. Принимайте контрастный душ. Это отличная тренировка для сосудов. Спросите врача про адаптогены. Женьшень, элеутерококк и другие растительные препараты могут помочь организму адаптироваться к переменам погоды. Но не занимайтесь самолечением!

И главное, помните: метеозависимость — это не приговор! Здоровый образ жизни и советы врача помогут вам чувствовать себя хорошо.