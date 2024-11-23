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Спорт «Зенит» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»

«Зенит» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»

1 918
7 комментариев

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 16-го тура против «Оренбурга». Встреча проходила в Оренбурге 23 ноября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

С 38-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Александра Коваленко за вторую желтую карточку.

На 90+1 минуте забил форвард «Зенита» Лусиано Гонду, но рефери из-за офсайда отменил взятие ворот. На 90+6 минуте победу сине-бело-голубым принес Александр Ерохин.

Благодаря этому успеху, «Зенит» временно обошел в таблице «Краснодар» и занял первое место. Краснодарцы проведут свой матч против «Химок» в 16:30.

Следующим соперником «Зенита» станет «Ахмат» в Кубке России. Игра пройдет 27 ноября в Грозном.

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Комментарии
7
281614283
2 часа
Семак три раза перекрестился и это ему помогло! ⚽
282694747
1 час
Это не Зенит!
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