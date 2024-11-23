«Зенит» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 16-го тура против «Оренбурга». Встреча проходила в Оренбурге 23 ноября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.
С 38-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Александра Коваленко за вторую желтую карточку.
На 90+1 минуте забил форвард «Зенита» Лусиано Гонду, но рефери из-за офсайда отменил взятие ворот. На 90+6 минуте победу сине-бело-голубым принес Александр Ерохин.
Благодаря этому успеху, «Зенит» временно обошел в таблице «Краснодар» и занял первое место. Краснодарцы проведут свой матч против «Химок» в 16:30.
Следующим соперником «Зенита» станет «Ахмат» в Кубке России. Игра пройдет 27 ноября в Грозном.
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