Петербургские поезда застряли под Арзамасом по техническим причинам

Технические неполадки задерживают пассажирские поезда в Нижегородской области. В числе опаздывающих два состава, которые следуют в Петербург из Самары и в обратном направлении.

О сбое в железнодорожном движении «Фонтанке» 23 ноября сообщил читатель. Днём он вместе с другими пассажирами ждёт поезд Самара — Петербург на станции Нижний Новгород — Стригино.

По его словам, в маленьком помещении вокзала больше пятидесяти человек, в их числе около десяти детей. «Информации о прибытии поезда нет», — добавляет читатель.

Горьковская железная дорога предупредила о сбое в движении в восемь часов утра. По данным ГЖД, шесть поездов опаздывают по техническим причинам на перегоне разъезд 310 км — Чаглово (Арзамасское направление). Время задержки — до трёх часов.

По данным фактического движения поездов, состав Петербург — Самара отправился со станции Арзамас 1 на три часа позже заявленного в расписании. Примерно там же больше чем на час застрял поезд, следующий из Самары в Петербург.