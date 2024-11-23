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Происшествия Петербургские поезда застряли под Арзамасом по техническим причинам

Петербургские поезда застряли под Арзамасом по техническим причинам

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2 комментария

Технические неполадки задерживают пассажирские поезда в Нижегородской области. В числе опаздывающих два состава, которые следуют в Петербург из Самары и в обратном направлении.

О сбое в железнодорожном движении «Фонтанке» 23 ноября сообщил читатель. Днём он вместе с другими пассажирами ждёт поезд Самара — Петербург на станции Нижний Новгород — Стригино.

По его словам, в маленьком помещении вокзала больше пятидесяти человек, в их числе около десяти детей. «Информации о прибытии поезда нет», — добавляет читатель.

Горьковская железная дорога предупредила о сбое в движении в восемь часов утра. По данным ГЖД, шесть поездов опаздывают по техническим причинам на перегоне разъезд 310 км — Чаглово (Арзамасское направление). Время задержки — до трёх часов.

По данным фактического движения поездов, состав Петербург — Самара отправился со станции Арзамас 1 на три часа позже заявленного в расписании. Примерно там же больше чем на час застрял поезд, следующий из Самары в Петербург.

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Комментарии
2
Sonata
1 час
Огласите весь список причин, по которым они могли там застрять.
gatsby55
1 час
Хоспаде, что вы такими мелочами грузитесь. Там Орешник и прочее..
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