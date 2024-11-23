Песков рассказал о росте зарплат у россиян

Реальные заработные платы у россиян растут, это касается и жителей новых регионов. Об этом 23 ноября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Песков рассказал о росте зарплат в течение последних двух лет. По его словам, достаток россиян вырос на 15%. «Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата», — заявил представитель Кремля.

Увеличились и надбавки для регионов, где идут военные действия, добавил Песков. Их рост он назвал «постоянным процессом».