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Общество Песков рассказал о росте зарплат у россиян

Песков рассказал о росте зарплат у россиян

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46 комментариев

Реальные заработные платы у россиян растут, это касается и жителей новых регионов. Об этом 23 ноября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Песков рассказал о росте зарплат в течение последних двух лет. По его словам, достаток россиян вырос на 15%. «Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата», — заявил представитель Кремля.

Увеличились и надбавки для регионов, где идут военные действия, добавил Песков. Их рост он назвал «постоянным процессом».

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Комментарии
46
sysh
1 час
Ещё один сказочник.
AndrewBarsik
1 час
Жаль, что не перечислил фамилии тех россиян, у которых она растёт. Но, вообще то, и так все знают фамилии друзей несмывайки.
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