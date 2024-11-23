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Политика Правительство РФ временно запретило вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство РФ временно запретило вывоз отходов и лома драгметаллов

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5 комментариев

Правительство РФ подписало постановление о временной приостановке экспорта лома и отходов драгоценных металлов. Как сообщается на сайте кабмина, ограничение вводится на полгода — с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025-го.

Кабмин также приостанавливает вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, нужных для извлечения драгметаллов и важных для внутреннего российского рынка.

Ограничения не коснутся катодной сурьмы в слитках, проб от партий лома и отходов драгметаллов, которые вывозят аффинажные организации. В релизе отмечается, что масса пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии.

Такие же ограничения уже вводились в феврале 2022 года. Решение кабмин объясняет возможностью увеличить загрузку производств на предприятиях и привлечением значительных объемов вторсырья.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
2 часа
Неужели КМки для Орешника(ТМ) на складах закончились??!
282036314
22 минуты
Мне много лет.Помню в детстве сдавал кости.Вернёмся.
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