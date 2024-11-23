Армия Израиля ударила по центру Бейрута. Есть погибшие и разрушения

Авиация армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центру Бейрута. Сообщается о минимум 4 погибших и 23 пострадавших.

По информации издания Al Mayadeen, удар пришелся по жилому зданию в районе Баста. О готовящейся атаке пресс-служба армии Израиля не сообщала. По информации телеканала «Аль-Джадид», истребители выпустили не менее четырех ракет по зданию, которое в результате удара обрушилось.

ТАСС со ссылкой на Al Hadath сообщил, что целью ЦАХАЛ была ликвидация главы оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара. На данный момент его статус неизвестен.

Кроме того, в ЦАХАЛ призвали эвакуироваться жителей районов Хадат и Шувайфат в южном пригороде Бейрута. Израильские военные полагают, что там якобы размещены объекты «Хезболлы». Об этом пресс-служба армии написала в X.