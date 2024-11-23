Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО

Вячеслава Вишневского, совладельца ТЦ «Зимняя вишня», выпустили на свободу условно-досрочно. Об этом РИА Новости рассказал адвокат осужденного.

Срок Вишневский получил в октябре 2022 года. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии и штрафу в 21 млн рублей за взятку, переданную экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. Деньги полагались за ввод ТЦ в эксплуатацию с допущенными при реконструкции нарушениями. По решению суда апелляционной инстанции штраф Вишневскому был увеличен до 70 млн рублей.

До января 2024 года бизнесмен отбывал срок в колонии в Томске, пока ему не смягчили наказание и не перевели на принудительные работы в исправительный центр.

Всего на свободе сейчас находятся 10 из 15 фигурантов по делу о пожаре в ТЦ. Все получили реальные сроки — от 5 до 18 лет.

Трагедия произошла в марте 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже рядом с кинозалами и несколькими игровыми зонами. Погибли 60 человек, большинство — дети.