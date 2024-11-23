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Общество Песков: разговоров о мобилизации в России не идет

Песков: разговоров о мобилизации в России не идет

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16 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что в стране сейчас не ведутся разговоры о мобилизации. В Кремле ранее подчеркивали, что потребности в ней нет.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что граждане РФ активно заключают контракты с Минобороны РФ и идут на военную службу. По его словам, добровольцев много — ежедневно договоры подписывают сотни людей.

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Комментарии
16
jump
1 час
а можно и не говорить. Просто электронная рассылка будет в один день и всё.
OttoVonNasmorck
1 час
Так и тогда разговоров не шло...
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