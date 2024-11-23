Песков: разговоров о мобилизации в России не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что в стране сейчас не ведутся разговоры о мобилизации. В Кремле ранее подчеркивали, что потребности в ней нет.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что граждане РФ активно заключают контракты с Минобороны РФ и идут на военную службу. По его словам, добровольцев много — ежедневно договоры подписывают сотни людей.