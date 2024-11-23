Ждать квот нет времени. 12-летнему Максиму нужна помощь в лечении раковой опухоли









У Максима обнаружили опухоль головного мозга. Расположение новообразования не позволяет полностью его удалить хирургическим путём. Поэтому врачи назначили протонную терапию, чтобы полностью уничтожить раковые клетки. Однако квоты на этот год уже закончились, а ждать распределения следующих — нет времени.

Максим Маначинский, 12 лет.

Злокачественная опухоль головного мозга — герминома.

Спасёт протонная терапия. Стоимость 3 325 174 ₽.

«В январе сын неожиданно стал испытывать слабость, много спал, жаловался на головные боли. Это было странно, потому что Максим рос здоровым, даже простудами болел редко. Мы решили, что он переутомился.

Летом сын поехал к бабушке в Ленинградскую область, и тут у него возникло косоглазие. Мы сразу пришли на приём к офтальмологу, врач посоветовал как можно скорее обратиться к неврологу. Максима положили в больницу, сделали МРТ и, к нашему ужасу, в голове у сына обнаружили большую опухоль. Она находится в самой глубине мозга, что затрудняет лечение.

Исследование клеток показало, что это злокачественное образование, очень редкая опухоль герминома. Удалять её полностью хирургическим путем опасно, так как случайное повреждение здоровых тканей мозга может привести к необратимым последствиям. Поэтому Максиму назначили химиотерапию, а после неё, чтобы уничтожить все оставшиеся опухолевые клетки, — облучение протонами. Это наиболее современный и безопасный вид лучевой терапии.

К сожалению, в клинике, где готовы провести протонную терапию, закончились госквоты. Оплатить её сами мы не в состоянии: это очень дорого, а доходы у нас низкие. Пожалуйста, помогите спасти Максима!» Анна Маначинская, Вологодская область.

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая возраст, гистологический диагноз, ответ на проводимую терапию и высокие риски нейрохирургического лечения, Максиму по жизненным показаниям необходимо протонное облучение. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребёнка».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8 (800) 250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

В Санкт-Петербурге: 8 (921) 424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.