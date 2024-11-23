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Образ жизни проблема Вот такая вот хурма. Почему россияне каждую зиму ложатся под нож хирурга

Вот такая вот хурма. Почему россияне каждую зиму ложатся под нож хирурга

Эта рыжая ягода, оказывается, не всегда полезна. Пострадавших из-за нее госпитализируют ежегодно

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Вязкая хурма опасна для здоровья. И мы не шутим

Вместе с холодами наступает сезон хурмы — и прибавляется работы… у хирургов. Осенью и зимой увеличивается количество тех, кого госпитализируют с непроходимостью кишечника. Все они поступают после того, как съели вязкую хурму, некоторые — еще и не одну. О неожиданной проблеме порталу E1.RU рассказала хирург Ксения Мерсаидова.

Ксения Мерсаидова — заведующая операционным блоком хирургии городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге, хирург, эндоскопист. Главный внештатный эндоскопист Свердловской области.

Статистика: за осень и зиму с непроходимостью кишечника, например, в Екатеринбурге госпитализируют в среднем 50 человек.

Почему хурма застревает в животе

—  Хурма — провокатор образования фитобезоара. В незрелых плодах есть специфические пищевые волокна. В желудке они сбиваются в неперевариваемые комки, те тормозят переваривание пищи и блокируют ее в верхней части пищеварительного тракта, — поясняет Ксения Мерсаидова.

Фитобезоар — инородное тело, образующееся в желудке из-за компонентов растительной пищи, которые не перевариваются, а, наоборот, накапливаются.

В худшем случае пищевой комок застревает в кишечнике и вызывает непроходимость, из-за чего кишка может сильно раздуться и лопнуть. Тогда пациенту грозит перитонит — это воспаление брюшины, которое может привести к нарушению разных функций организма и даже к смерти.

В день можно съедать только одну хурму, причем следует запивать ее теплой водой. Если плод попался вязкий, безопаснее его выкинуть

Симптомы кишечной непроходимости

Если вы недавно ели хурму, а теперь у вас резко заболело за грудиной (то есть в пищеводе) или в желудке, вероятно, здесь есть взаимосвязь. Опасна схваткообразная боль.

— Что происходит: кишка расширяется, но при этом пытается сократиться, чтобы протолкнуть неперевариваемый комок, из-за этого возникает боль, — объясняет врач. — Часто пациенты в стационаре говорят нам, что съели две-три хурмы, причем нередко это оказываются вяжущие сорта.

Если этот комок уже оказался в желудке, живот будет крутить, возникнет ощущение тяжести, боль будет усиливаться после еды. С такими симптомами тоже надо обращаться к врачу. Хирург уточняет, что пытаться справиться самостоятельно с подобными ощущениями можно не дольше двух часов. Если боль не проходит и состояние ухудшается, вызывайте скорую.

Как помочь самому себе, если хурма застряла

Если чувствуете дискомфорт после того, как съели хурму, хирург советует теплое питье: оно стимулирует перистальтику. Также можно съесть корку хлеба: возможно, она протолкнет хурму.

Перистальтика — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям.

Кстати, сама Ксения Мерсаидова — большой любитель хурмы. Она рассказывает, что сорта бывают невяжущие, например «королек», с переменной терпкостью — «зенджи-мару» (или «шоколадница») и вяжущие — например, японская «хачия». Если вы любите хурму и не можете от нее отказаться, выбирайте менее вязкие сорта, они не так опасны.

Врач предупреждает: в день можно съедать не больше одного плода, даже если он не вяжет. После этого выпейте стакан теплой воды. Еще лучше запивать ею ягоду, когда ее едите.

Как лечат в больнице

Хирург рассказывает, что, если комок небольшой, многие пациенты справляются с ним самостоятельно. Если ситуация критическая, вызывают скорую и приезжают в хирургические отделения стационаров. У тех, кто попал в больницу экстренно, два варианта лечения — либо консервативное (таблетками, уколами и т. д.), либо оперативное. Сначала всех стараются вылечить без операции.

— В вену капают спазмолитические препараты, обезболивают. Комок хурмы застревает в тонкой кишке, пациенту дают бариевую смесь, чтобы выбрать метод лечения. Барий — это тяжелое контрастное вещество, за счет своей тяжести, при участии перистальтики, оно помогает протолкнуть комок, — объясняет Ксения Мерсаидова.

Она добавляет, что контрастное вещество также нужно для того, чтобы увидеть на рентгене точное расположение пищевого комка и проследить в динамике, двигается ли он.

— Цель врачей — протолкнуть пищевой комок от тонкой до толстой кишки, тогда всё выйдет естественным путем, — рассказывает хирург. — Кроме того, в мышцу делают уколы для стимуляции перистальтики кишечника, чтобы он сильнее сокращался. То есть на организм действуют со всех сторон, чтобы избежать операции. Но иногда приходится резать.

У пожилых людей перистальтика ослаблена и риск кишечной непроходимости, если съедят хурму, выше

В каком случае делают операцию

Если боль нарастает, а по рентгену видно, что комок не двигается, делают операцию — либо лапаротомию («классический» разрез в области живота), либо лапароскопию (действуют через небольшие разрезы).

Метод выбирают в зависимости от того, насколько большой комок застрял: чем он больше, тем выше вероятность «классического» разреза. Также врачи обращают внимание на то, были ли ранее операции на животе. Если есть швы и спайки, они затрудняют выполнение лапароскопии.

Спайки — результат сильного разрастания соединительной ткани.

Точной статистики нет, но около 20% пациентов из-за хурмы, провоцирующей кишечную непроходимость, оказываются на операционном столе.

Кто попадает в стационар из-за хурмы

Эту сладкую ягоду, как правило, доставляют в Россию из Узбекистана и Азербайджана. Врач рассказывает, что среди пострадавших чаще встречаются уроженцы этих стран, так как в их культуре принято есть хурму.

Непроходимость может случиться у любого, кто съест вязкую хурму. Есть группа риска — пожилые люди (из-за ослабления перистальтики) и пациенты, которые ранее перенесли операцию на брюшной полости (из-за образовавшихся спаек).

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