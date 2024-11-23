Все неправильно помнят эти 10 фраз и картинок — думаете, вы исключение?

А вы знали, что мозг может легко нас обмануть? Один из хитрых трюков, который он способен провернуть, называется эффектом Манделы — когда люди уверены в действительности событий, которых на деле никогда не бывало. Например, многие приписывают знаменитую фразу «Вы всё еще кипятите?» Андрею Малахову. Якобы это он на заре нулевых стучался в двери к мирным гражданам, потрясая рыжей коробкой с белым порошком. Возможно, это связано с тем, что Малахов вел ток-шоу «Большая стирка» (16+), пока в рекламных блоках с той самой коробкой по квартирам носился другой ведущий — Владимир Тишко. Откуда ноги растут у этого массового помутнения сознания, мы, возможно, никогда не узнаем, зато можем в два счета проверить, как часто мозг проделывал с вами подобные выкрутасы, заставляя поверить в то, чего не происходило.