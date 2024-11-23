Cезон инсультов наступил: входите ли вы в группу риска и как избежать катастрофы зимой — 10 советов невролога

Наступление ноября само по себе не страшно, но риски знать нужно Источник: Олег Федоров / CHITA.RU







Ученые из Жешувского университета в Польше изучили ежемесячную статистику по инсультам и выяснили: в холодное время года количество сосудистых катастроф заметно возрастает.

Ишемические инсульты (тромб закупоривает сосуд) чаще случаются в ноябре, январе, а геморрагические (разрывается сосуд в головном мозге) — в феврале и декабре.

«Зимний сезон — потенциальный фактор, связанный с более высокой частотой инсультов», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Объяснений такой статистике несколько. Во-первых, на изменения сердечного ритма, а с ними и на сердечно-сосудистые события способно влиять атмосферное давление. Во-вторых, сосудистые катастрофы могут быть связаны с влажностью воздуха и скоростью ветра. В-третьих, виновником инсультов считают резкие перепады температур.

Как подготовиться к предстоящей зиме, чтобы снизить риск инсультов, «Доктор Питер» спросил у невролога Марии Приваловой.

Мария Привалова — невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии им. С. Н. Давиденкова СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

— Говорить о том, что здоровому человеку нужно бояться зимы, я бы не стала. Но если что-то беспокоит, началась тахикардия, нужно обязательно обращаться к врачу, — говорит невролог Мария Привалова. — Действительно, в зимние месяцы мы наблюдаем большее количество инсультов, но говорить о какой-то прямой причинно-следственной связи здесь сложно. Инсульт — многофакторное заболевание. Да, нарушение ритма сердца — очень веский аргумент в пользу развития инсульта, но это не означает, что у человека обязательно случится сосудистая катастрофа. Должно сойтись несколько событий. Но если рассматривать вредоносные факторы зимы, то вот на что стоит обратить внимание.

Узнайте, входите ли вы в группу риска

Есть два вида факторов риска: немодифицируемые, которые мы не можем изменить, и модифицируемые — на них повлиять возможно.

К немодифицируемым факторам риска относятся:

Возраст. Хотя инсульты помолодели и могут случиться даже в 20 лет, они по-прежнему считаются заболеваниями старшей возрастной группы — пациентов от 60 лет.

Пол. В более молодом возрасте инсульты чаще случаются у мужчин, а после 80 лет — у женщин. Во-первых, потому что женщин среди 80-летних гораздо больше. Во-вторых, в молодом и среднем возрасте от инсультов женщин защищает гормональный фон.

Этническая принадлежность. Считается, что у людей некоторых национальностей, в том числе азиатских, чаще случается геморрагический инсульт.

На все остальные факторы риска мы можем повлиять и таким образом заняться профилактикой инсульта — первичной или вторичной, если пациент уже имел какую-то сосудистую катастрофу.

Вторичная профилактика не менее важна, потому что второй и последующий инсульт переносятся всегда тяжелее и с большей вероятностью могут закончиться летальным исходом.

К модифицируемым факторам риска относятся:

курение;

злоупотребление алкоголем;

употребление наркотиков;

малоподвижный образ жизни;

неправильное питание (любовь к быстрой легкоусвояемой углеводистой пище приводит к нарушению липидного обмена, минерального обмена, обмена витаминов и, таким образом, тоже способствует развитию инсульта);

ожирение;

патологические состояния и заболевания: высокий уровень холестерина, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

Контролируйте давление, сахар и холестерин

— Если у пациента артериальная гипертензия и он о ней знает, у него масса возможностей, как ее контролировать. И когда артериальная гипертензия контролируемая, это уже не такой явный риск инсульта, — говорит Мария Привалова. — То же самое касается сахарного диабета и высокого уровня холестерина. Не надо отмахиваться от этого. Контролировать сахар и холестерин прежде всего в ваших интересах.

Соблюдайте питьевой режим

Многим кажется, что зимой человеку требуется меньше воды. Однако в отопительный сезон дома, в общественном транспорте, в офисе мы порой потеем не меньше, чем в летний зной.

— Соблюдать питьевой режим надо обязательно. Особенно во время тренировок, — предупреждает врач. — Мы потеем, теряем жидкость, кровь становится густой, образуются тромбы. В результате обезвоживание может закончиться инсультом.

Проверьте сосуды

Если у ваших бабушек или дедушек были ранние инсульты, стоит насторожиться. Конечно, это вовсе не означает, что случится инсульт, однако желательно пройти обследования, сдать анализ крови на определение уровня липидов в крови, УЗИ сосудов шеи и головы.

— А после 40 лет проверять сосуды нужно всем. Желательно не реже, чем раз в год, — говорит Мария Привалова. — Редко у кого к 50 годам бывают абсолютно чистые сосуды. Если атеросклеротическая бляшка закрывает сосуд на 90%, кровотока почти нет. Значит, надо с этим что-то делать. Сейчас есть различные микроинвазивные хирургические вмешательства, которые позволяют расширить, восстановить просвет сосуда.

Заставляйте себя двигаться

— В холодное время года резко снижается физическая активность. Мы практически не гуляем, после работы сразу валимся на диван к телевизору. Многие при этом любят смотреть фильмы с чем-нибудь сладким и вредным, запивая это газировкой или алкоголем. Такой образ жизни и приводит к нарушению мозгового кровообращения, — говорит невролог. — Увеличить свою физическую нагрузку несложно. Не надо каких-то марафонов, не надо впадать в крайности. Некоторые люди начинают испытывать себя на прочность и потом тоже попадают к нам с инсультом. Заведите собаку и гуляйте с ней — этого будет достаточно.

Следите за уровнем витамина D

— Низкий уровень инсоляции зимой приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше витамина D. Из-за этого на фоне зимнего периода простуд у нас снижается работа защитных механизмов, слабеет иммунитет. Всё это также может способствовать развитию инсульта, — предупреждает врач.

Будьте осторожны во время длинных перелетов

Зимой море доступно только в далеких жарких странах, куда лететь нужно не меньше 8–12 часов. Для организма это серьезное испытание, которое может закончиться инсультом.

— Длительное сидение во время перелета в неудобной позе вызывает застой крови, особенно в органах малого таза, в нижних конечностях. Это может способствовать образованию тромбов, — говорит врач. — Если вам прописали препараты для разжижения крови, обязательно принимайте их именно во время полета.

Кроме того, в самолете нужно увеличить свой питьевой режим и почаще вставать, разминаться. Если есть возможность, поставьте ноги на возвышенность, чаще меняйте положение ног.

Дайте себе время на акклиматизацию

— Прилетев из зимы в лето, дайте своему организму два-три дня на адаптацию. Не стоит сразу же бежать загорать под палящим солнцем. И обязательно продолжайте соблюдать питьевой режим, — советует невролог.

Тренируйте сосуды

Здоровые эластичные сосуды — это хорошее питание тканей организма. Вот как их можно натренировать.

Контрастный душ заставляет сосуды то расширяться, то сужаться — это и есть гимнастика сосудов.

Физические нагрузки , особенно на свежем воздухе. Когда вы увеличиваете двигательную активность, повышается потребление кислорода, что также тренирует сосуды.

Витамин С укрепляет стенки сосудов. Но лучше принимать его не в виде таблеток, а в составе фруктов. Живая форма этого витамина в цитрусовых — самая рабочая и легкоусвояемая.

Следите за прогнозом погоды

Сильные перепады температуры и высокое атмосферное давление действительно могут привести к сосудистым катастрофам у людей из группы риска. При проблемах с сердечным ритмом резкий выход на холод может спровоцировать приступ стенокардии, поэтому следует строго соблюдать прием антиаритмических препаратов.

— На холоде, когда человек начинает замерзать, возникает спазм сосудов — периферические сосуды закрываются, на время выходят из строя. Таким образом, кровь может неправильно распределяться, из-за чего повышается давление в других сосудах, — объясняет врач.

— Однако среднестатистическому человеку бояться зимы, конечно, не стоит, — говорит Мария Привалова. — Всё должно быть в меру. Когда человек начинает гипертрофированно к чему-то относиться, это обычно никогда хорошо не заканчивается.

Может ли человек перенести инсульт и не знать об этом

Нередко в разговорной речи можно услышать такое понятие, как «микроинсульт». Но в медицине подобного диагноза нет.

— У нас есть малые инсульты по неврологическому дефициту, которые быстро регрессируют. И есть лакунарные инсульты размером до 15 мм, которые иногда являются находкой на компьютерной томографии. Бывают такие зоны в головном мозге, в которых случилось это острое нарушение, о чём пациент даже не подозревает. И потом на КТ или МРТ у него вдруг находят кисты — это и есть последствия перенесенных инсультов, — объясняет Мария Привалова. — Здесь надо понимать: да, вам повезло, что ничего не проявилось. Однако где-то адаптационный механизм уже не сработал, раз он допустил эту небольшую, но катастрофу. Поэтому нужно внимательнее отнестись к своему здоровью.

Как понять, что в организме образовался тромб

Еще одна опасность зимы — это резкие перепады температур. Мы замерзаем на улице, не чувствуя рук, ног и порой даже собственного носа, стараемся скорее забежать в теплое помещение. Там отогреваемся, приходим в себя, но рано или поздно всё равно снова выходим на мороз. Это вредит не только коже и иммунной системе, но еще и кровотоку: скорость перекачивания крови замедляется, что может привести к образованию тромбов.

— Внезапные изменения температуры — например, когда люди входят в теплое здание после пребывания на холоде — могут вызвать тепловой стресс для организма, ведь он должен работать усерднее, чтобы поддерживать постоянную температуру. Такой тепловой стресс может иметь прямое влияние на консистенцию крови, делая ее более вязкой, — цитирует издание Express сосудистого хирурга Марка Уайтли.

Вас должны насторожить следующие изменения:

Рука или нога отекли, появились боль и покраснение. У вас поднялась температура, хотя никаких других симптомов ОРВИ или гриппа нет. Вы стали страдать от боли в желудке, диареи и рвоты — помимо отравления, это могут быть и симптомы тромбоза. У вас появилась боль в груди, вам тяжело дышать. Вы стали сильно потеть. У вас стала часто кружиться голова. Появилась сильная слабость.

Самый простой и очевидный совет — одевайтесь теплее. Носите одежду из шерсти, натуральных тканей, всегда надевайте теплый шарф, варежки, носки (можно даже и не одни).

Не забывайте про физическую активность. Хорошо ходить на тренировки, делать зарядку и вообще как можно больше двигаться.

— Важно оставаться активным в холодные месяцы, так как это может помочь улучшить кровоток, следовательно, вы будете быстрее согреваться и медленнее замерзать, — говорит Уайтли.

Включите в свое меню запеченные овощи, горячие супы, мясо, горячие чаи и кофе. Богатая белком и полезными жирами пища тоже помогает сохранять тепло.