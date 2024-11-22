Ученые из США нашли в Сирии древнейший алфавит, которому больше 4000 лет

Группа ученых из Университета Джонса Хопкинса обнаружила в Сирии древнейший алфавит из известных на сегодняшний день. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Найденный в гробнице глиняный цилиндр с надписью датируется примерно 2400 годом до нашей эры, что делает алфавит старше всех других, когда‑либо изученных археологами, на 500 лет. «Люди экспериментировали с новыми коммуникационными технологиями гораздо раньше, чем мы представляли», заявил профессор археологии Университета Джонса Хопкинса Гленн Шварц, который и обнаружил цилиндры.
Шварц в течение 16 лет руководил раскопками в Телль-Умм-эль-Марра, одном из первых городских центров на западе Сирии, где были обнаружены гробницы раннего бронзового века с шестью хорошо сохранившимися скелетами, украшениями из золота и серебра, наконечником копья, кухонной утварью и целой керамикой.
Цилиндры с надписями были перфорированы и, вероятно, служили этикетками с описанием содержимого сосудов. «Не имея возможности расшифровать надпись, мы можем только строить догадки», сообщил Шварц, представляя свою находку на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований.
Используя методы датировки по углероду-14, исследователи подтвердили возраст гробниц, артефактов и надписей.
«Раньше ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или поблизости от него где-то после 1900 года до нашей эры», сказал Шварц. «Но наши артефакты старше и из другой области на карте, и это позволяет предположить, что алфавит может иметь совершенно иную историю происхождения, чем мы полагали».
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