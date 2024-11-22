Ученые из США нашли в Сирии древнейший алфавит, которому больше 4000 лет

Группа ученых из Университета Джонса Хопкинса обнаружила в Сирии древнейший алфавит из известных на сегодняшний день. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Найденный в гробнице глиняный цилиндр с надписью датируется примерно 2400 годом до нашей эры, что делает алфавит старше всех других, когда‑либо изученных археологами, на 500 лет. «Люди экспериментировали с новыми коммуникационными технологиями гораздо раньше, чем мы представляли», заявил профессор археологии Университета Джонса Хопкинса Гленн Шварц, который и обнаружил цилиндры.

Шварц в течение 16 лет руководил раскопками в Телль-Умм-эль-Марра, одном из первых городских центров на западе Сирии, где были обнаружены гробницы раннего бронзового века с шестью хорошо сохранившимися скелетами, украшениями из золота и серебра, наконечником копья, кухонной утварью и целой керамикой.

Цилиндры с надписями были перфорированы и, вероятно, служили этикетками с описанием содержимого сосудов. «Не имея возможности расшифровать надпись, мы можем только строить догадки», сообщил Шварц, представляя свою находку на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований.

«Раньше ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или поблизости от него где-то после 1900 года до нашей эры», сказал Шварц. «Но наши артефакты старше и из другой области на карте, и это позволяет предположить, что алфавит может иметь совершенно иную историю происхождения, чем мы полагали».