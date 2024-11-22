Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу на неопределенный срок

Вынесение приговора избранному президенту Трампу по его уголовному делу о подлоге финансовой документации отложил суд Нью-Йорка, 22 ноября пишет The New-York Times. Трамп должен был понести наказание на следующей неделе, однако судья подтвердил, что этого не произойдет: его победа на выборах сделала это практически невозможным.

Несмотря на то что адвокаты Трампа добивались прекращения дела, прокуратура Манхэттена заявила, что присяжные уже вынесли вердикт о его виновности и согласились перенести вынесение приговора на четыре года, пока избранный президент занимает свой пост.

Решение, заморозить ли дело или закрыть его, судья пока не вынес. Пока что защитники Трампа могут официально ходатайствовать об отмене дела и о том, что вынесение приговора будет отложено, пока защита представляет свои аргументы. Если дело дойдет до Верховного суда, и Трамп проиграет, его могут осудить по окончании его президентского срока. Ему грозит четыре года, уточняет издание.