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Общество Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу на неопределенный срок

Суд в Нью-Йорке отложил вынесение приговора Трампу на неопределенный срок

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5 комментариев

Вынесение приговора избранному президенту Трампу по его уголовному делу о подлоге финансовой документации отложил суд Нью-Йорка, 22 ноября пишет The New-York Times. Трамп должен был понести наказание на следующей неделе, однако судья подтвердил, что этого не произойдет: его победа на выборах сделала это практически невозможным.

Несмотря на то что адвокаты Трампа добивались прекращения дела, прокуратура Манхэттена заявила, что присяжные уже вынесли вердикт о его виновности и согласились перенести вынесение приговора на четыре года, пока избранный президент занимает свой пост.

Решение, заморозить ли дело или закрыть его, судья пока не вынес. Пока что защитники Трампа могут официально ходатайствовать об отмене дела и о том, что вынесение приговора будет отложено, пока защита представляет свои аргументы. Если дело дойдет до Верховного суда, и Трамп проиграет, его могут осудить по окончании его президентского срока. Ему грозит четыре года, уточняет издание.

Трампу предъявлено четыре обвинения: подделка документов Trump Organization для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на молчание об их связи в 2006 году, хранение секретных документов в своем доме Мар-а-Лаго, участие в штурме Капитолия, когда его сторонники попытались препятствовать передаче власти новому президенту, и попытка повлиять на выборы в штате Джорджия, чтобы отменить результаты, которые оказались против него. Трамп всё отрицал.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Скоро по всему миру странами уголовники рулить будут..)
Гость
1 час
Трамп сам себя помилует, выпишет индульгенцию с открытой датой)
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