Пособников аферистов, выманивших у петербуржца почти 4 миллиона рублей, задержали в Сибири

В городе Шарыпово Красноярского края были задержаны двое пособников аферистов, обманом получивших от жителя Санкт-Петербурга 3,8 миллиона рублей. Об этом 22 ноября сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Двое знакомых между собой местных жителей в возрасте 18 лет и 21 года, по версии следствия, работали на телефонных мошенников и по указанию кураторов стали забирать деньги у обманутых граждан и переводить их нанимателям. Чаще всего к хищению привлекались ничего не подозревающие таксисты и курьеры, которые получали от потерпевших наличность и отвозили ее пособникам мошенников.
Но некоторое время назад юные пособники отправились в «командировку» в Петербург, выполняя очередное задание. Билеты на самолет им оплатили «работодатели». Действуя по привычной схеме, в Северной столице юноши завладели деньгами жителя Приморского района после того, как телефонные мошенники убедили его отдать почти 3,8 миллиона рублей под предлогом внесения сбережений на «безопасный счет».
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Личности обоих «командированных» установили в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий — а задержали также в ходе служебной командировки.
До избрания меры пресечения оба фигуранта задержаны, устанавливается количество совершенных ими хищений.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.