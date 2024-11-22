Пособников аферистов, выманивших у петербуржца почти 4 миллиона рублей, задержали в Сибири

В городе Шарыпово Красноярского края были задержаны двое пособников аферистов, обманом получивших от жителя Санкт-Петербурга 3,8 миллиона рублей. Об этом 22 ноября сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Двое знакомых между собой местных жителей в возрасте 18 лет и 21 года, по версии следствия, работали на телефонных мошенников и по указанию кураторов стали забирать деньги у обманутых граждан и переводить их нанимателям. Чаще всего к хищению привлекались ничего не подозревающие таксисты и курьеры, которые получали от потерпевших наличность и отвозили ее пособникам мошенников.