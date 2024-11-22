В Петербурге под DDoS атакой лег AirNet

«В текущий момент наша сеть под DDoS атакой из-за рубежа. Могут наблюдаться проблемы с предоставлением услуг. Наши специалисты занимаются решением проблемы, приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. О проблемах AirNet рассказал еще днем, однако до сих пор неполадки не устранены: сайт компании https://www.airnet.ru не загружается.

Подтверждает неполадки и автоинформатор по телефону:

«На узле связи произошла авария, сейчас до нас не дозвониться. Но не переживайте, мы уже работаем над ее устранением и скоро всё восстановим», — ответили по номеру компании вечером в пятницу.