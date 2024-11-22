В Петербурге под DDoS атакой лег AirNet

Петербургский интернет-провайдер AirNet пожаловался на DDoS атаку из-за рубежа, 22 ноября сообщение было опубликовано в официальном паблике компании во «ВКонтакте».
«В текущий момент наша сеть под DDoS атакой из-за рубежа. Могут наблюдаться проблемы с предоставлением услуг. Наши специалисты занимаются решением проблемы, приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
О проблемах AirNet рассказал еще днем, однако до сих пор неполадки не устранены: сайт компании https://www.airnet.ru не загружается.
Подтверждает неполадки и автоинформатор по телефону:
«На узле связи произошла авария, сейчас до нас не дозвониться. Но не переживайте, мы уже работаем над ее устранением и скоро всё восстановим», — ответили по номеру компании вечером в пятницу.
Компания AirNet основана в 2004 году, входит в топ-10 самых крупных интернет-провайдеров Петербурга. Подключает «самый быстрый» интернет в Петербурге, цифровое HDTV, телефонию, видеонаблюдение и обещает бесплатный сервис для абонентов 24/7.
Домен airnet.ru принадлежит ООО «Санкт-Петербургские компьютерные сети», ее долями в полном объеме владеет Игорь Титов. По итогам 2023 года компания выручила 84,6 млн рублей и отчиталась о 3,8 млн рублей чистой прибыли.
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