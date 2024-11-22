Путин: В России находятся в работе сразу несколько систем, подобных «Орешнику»

В России находятся в работе сразу несколько систем, подобных комплексу средней дальности «Орешник». После испытаний оружие также пойдет в серийное производство, заявил 22 ноября президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и представителями ВПК. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», — сказал глава государства и отметил, что сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения и развития экономики.

Ранее Владимир Путин отметил, что испытания новейшего комплекса средней дальности «Орешник» прошли успешно. Средств перехвата подобной ракетной системы не существует, а аналогов в мире нет.

Российский лидер назвал успешными испытания комплекса и заявил, что Россия будет продолжать испытания новейших ракет, в том числе в боевых условиях, в зависимости от угроз ее безопасности. Путин отметил, что система «Орешник» — это современная разработка, а не модернизация старых, имеющихся у России систем.

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, в том числе и баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением по этому поводу. Подробности читайте здесь. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS.