Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 745мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что будет после удара "Орешником"
Куда пойти на выходных
Газпром переезжает
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Власть Путин заявил, что у «Орешника» нет аналогов в мире и средств перехвата не существует

Путин заявил, что у «Орешника» нет аналогов в мире и средств перехвата не существует

701
16 комментариев

Испытания новейшего копмлекса средней дальности «Орешник» прошли успешно. Средств перехвата подобной ракетной системы не существует, а аналогов в мире не существует, заявил 22 ноября президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и представителями ВПК. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства назвал успешными испытания комплекса и заявил, что Россия будет продолжать испытания новейших ракет, в том числе в боевых условиях, в зависимости от угроз ее безопасности. Путин отметил, что ситема «Орешник» это современная разработка, а не модернизация старых имеющихся у России систем. Средств перехвата такой системы в мире не существует, поскольку не существует ее аналогов, отметил президент.

Владимир Путин отметил, что у России есть запас готовых к применению систем, как «Орешник», который принят к серийному производству и будет поставляться в ракетные войска стратегического назначения.

Президент России поблагодарил разработчиков и все коллективы, участвовавшие в создании «Орешника».

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, в том числе и баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением по этому поводу. Подробности читайте здесь. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Memory17
1 минута
То есть рассекретил секретное оружие, которое бы пригодилось при обороне, а так быстро сделают и аналоги и средства перехвата.
Арсений с Калининского
18 минут
аналоговнет
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Новости компаний
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Новости компаний
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47