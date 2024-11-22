Путин заявил, что у «Орешника» нет аналогов в мире и средств перехвата не существует

Испытания новейшего копмлекса средней дальности «Орешник» прошли успешно. Средств перехвата подобной ракетной системы не существует, а аналогов в мире не существует, заявил 22 ноября президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и представителями ВПК. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства назвал успешными испытания комплекса и заявил, что Россия будет продолжать испытания новейших ракет, в том числе в боевых условиях, в зависимости от угроз ее безопасности. Путин отметил, что ситема «Орешник» это современная разработка, а не модернизация старых имеющихся у России систем. Средств перехвата такой системы в мире не существует, поскольку не существует ее аналогов, отметил президент.

Владимир Путин отметил, что у России есть запас готовых к применению систем, как «Орешник», который принят к серийному производству и будет поставляться в ракетные войска стратегического назначения.

Президент России поблагодарил разработчиков и все коллективы, участвовавшие в создании «Орешника».

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, в том числе и баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением по этому поводу. Подробности читайте здесь. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS.