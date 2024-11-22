Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 745мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что будет после удара "Орешником"
Куда пойти на выходных
Газпром переезжает
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Общество В Минобороны рассказали, когда потребуют у военных вернуть единовременные выплаты

В Минобороны рассказали, когда потребуют у военных вернуть единовременные выплаты

2 876
5 комментариев

Обязать военнослужащих, совершивших грубый дисциплинарный проступок, возвращать единовременные выплаты предлагает Минобороны РФ, проект изменений в два акта правительства опубликован 22 ноября на портале правовой информации.

В документе говорится о выплатах в 195 и 400 тысяч рублей мобилизованным, срочникам и иным гражданам РФ и иностранным гражданам, которые во время спецоперации подписали контракт на военную службу не менее чем на год. Раскрывается и суть грубого дисциплинарного проступка — уклонение от службы или преступление.

Сейчас при увольнении раньше оговоренного контрактом срока размер суммы к возврату исчисляют пропорционально времени, оставшемуся до конца службы.

При этом, пишут «Ведомости», невыполнение условий контракта не является основанием для увольнения до окончания спецоперации, об этом говорится в указе президента об объявлении частичной мобилизации и указе для служебного пользования от 3 августа 2023 г. № 580 дсп.

Если изменения вступят в силу, оступившиеся военнослужащие будут обязаны вернуть деньги, полученные единовременно, но увольнять их не будут. Предполагается, что возвращать выплаты им придется добровольно либо это можно будет сделать через суд.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY17
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Klaustrofobik
1 час
Больше ада, больше, а в рай потом, с несмываемым.
Гость
1 час
Игра в напёрстки с государством.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47