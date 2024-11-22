В Минобороны рассказали, когда потребуют у военных вернуть единовременные выплаты

Обязать военнослужащих, совершивших грубый дисциплинарный проступок, возвращать единовременные выплаты предлагает Минобороны РФ, проект изменений в два акта правительства опубликован 22 ноября на портале правовой информации.
В документе говорится о выплатах в 195 и 400 тысяч рублей мобилизованным, срочникам и иным гражданам РФ и иностранным гражданам, которые во время спецоперации подписали контракт на военную службу не менее чем на год. Раскрывается и суть грубого дисциплинарного проступка — уклонение от службы или преступление.
Сейчас при увольнении раньше оговоренного контрактом срока размер суммы к возврату исчисляют пропорционально времени, оставшемуся до конца службы.
При этом, пишут «Ведомости», невыполнение условий контракта не является основанием для увольнения до окончания спецоперации, об этом говорится в указе президента об объявлении частичной мобилизации и указе для служебного пользования от 3 августа 2023 г. № 580 дсп.
Если изменения вступят в силу, оступившиеся военнослужащие будут обязаны вернуть деньги, полученные единовременно, но увольнять их не будут. Предполагается, что возвращать выплаты им придется добровольно либо это можно будет сделать через суд.
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