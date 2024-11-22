В Минобороны рассказали, когда потребуют у военных вернуть единовременные выплаты

В документе говорится о выплатах в 195 и 400 тысяч рублей мобилизованным, срочникам и иным гражданам РФ и иностранным гражданам, которые во время спецоперации подписали контракт на военную службу не менее чем на год. Раскрывается и суть грубого дисциплинарного проступка — уклонение от службы или преступление.