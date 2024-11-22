Пингвина Гаса, проплывшего от Антарктиды до Австралии, выпустили в океан. Птица провела 20 дней в реабилитационном центре

Императорский пингвин Гас, в одиночку проплывший от Антарктиды до Австралии, 22 ноября был выпущен в Южный океан. Перед этим птица 20 дней находилась в реабилитационном центре. Об этом сообщает газета Albany Advertiser.

Гас под присмотром специалистов набрал вес. Когда в начале ноября его обнаружили на побережье Западной Австралии, пингвин был очень истощен. За время восстановления вес Гаса увеличился на 3,5 килограмма.

Специалисты центра, где пингвин находился практически три недели, поделились, что сначала кормить нового обитателя было достаточно сложно. Ему давали воду, а потом уже постепенно вводили в рацион рыбу. К концу реабилитации Гас, по словам ветеринаров, «выглядел очень хорошо».

В день, когда пингвина только нашли, его вес был в два раза ниже нормы. Теперь, когда Гас окреп, он был отпущен в дикую природу.