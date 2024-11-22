Пятничные пробки даже в ноябре. Петербург крадется по домам через 8 баллов

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На дорогах Петербурга 22 ноября нехарактерно поплотнело уже к половине шестого вечера. В бордовый окрасился центр, длинные пробки собрались на КАД и ЗСД.

По данным «Яндекс.Пробок», в шестом часу вечера загруженность петербургских дорог выросла до восьми баллов вместо обычных семи. И в ближайший час пробки останутся на том же уровне. Причем они одновременно плотно сконцентрировались в центре города, у площади Александра Невского, на набережных — от Выборгской до Свердловской, в районе Балтийского вокзала и растянулись на более отдаленных магистралях.

Затор длиной в 7,3 километра скопился к половине шестого на проспекте Косыгина и Колтушском шоссе, растянувшись от Заневского проспекта до поворота к логистическому складу. На Московском шоссе фиксировали пробку в 4,7 километра — от 3-го Бадаевского проезда до центра Scania.

Внешнее кольцо КАД стоит от Московского шоссе до Обухово, от Мурманского до Колтушского, между Мурино и Буграми. На внутреннем — затор от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе. Пробка собралась и на ЗСД — от Васильевского острова до Планерной.