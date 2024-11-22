В Ленинградском зоопарке сурикаты боролись за место под искусственным солнцем. Посмотрите, как это было

Сурикаты в Ленинградском зоопарке отчаянно боролись за место под импровизированным солнцем. Тепла от лампы, которую повесили специально для того, чтобы зверьки грелись, хватило не всем. Забавными кадрами 22 ноября делится зоопарк.

Южноафриканские зверьки не очень привыкли к холодам и уж тем более к морозам. Зимой для них особенно важно греться хотя бы под лампой.

Сами по себе эти животные обитают большими группами. У них — матриархат. Помимо этого, в семействах сурикатов существует разделение обязанностей. «Всем управляет самка, а остальные следуют своим ролям в семье. Например, у сурикатов есть „часовые“ и „няньки“», — рассказали в Ленинградском зоопарке.

«Разборки» этих маленьких мангустовых как-то раз уже попадали в объектив.