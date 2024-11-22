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Общество В России рекордно снизилась младенческая смертность

В России рекордно снизилась младенческая смертность

279
2 комментария

Россия обновила рекорд по снижению младенческой смертности. Как следует из статистических данных Минздрава и Госкомстата России, уровень снизился до 3,7 промилле (коэффициент означает долю умерших младенцев на 1 тысячу родившихся — Прим.ред.) и этот показатель намного лучше, чем в большинстве развитых стран мира. Подробности 22 ноября рассказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

Главный неонатолог подчеркнул, что в конце 90-х годов прошлого века уровень младенческой смертности в России составлял 25 промилле, в то время как в Соединенных Штатах она была на уровне 8.

В настоящее время в США уровень младенческой смертности составляет 6 промилле, а в России — 3,7, снизившись практически в шесть раз.

Лучшие показатели по снижению младенческой смертности показывают Ленинградскую область, где 2,3 промилле, Кабардино-Балкарская Республика, Татарстан, Воронежская область с уровнем 2,7 промилле, в Мордовии он составляет 1,3 промилле, а во Владимирской области 1,5 промилле.

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Комментарии
3
prosto korsak
8 минут
Ты из тех чудачков, которые не знают, что такое "удельная величина"?
Гость
12 минут
Потому, что рекордно снизилась рождаемость. Всё абсолютно логично.
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