В России рекордно снизилась младенческая смертность

Россия обновила рекорд по снижению младенческой смертности. Как следует из статистических данных Минздрава и Госкомстата России, уровень снизился до 3,7 промилле (коэффициент означает долю умерших младенцев на 1 тысячу родившихся — Прим.ред.) и этот показатель намного лучше, чем в большинстве развитых стран мира. Подробности 22 ноября рассказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

Главный неонатолог подчеркнул, что в конце 90-х годов прошлого века уровень младенческой смертности в России составлял 25 промилле, в то время как в Соединенных Штатах она была на уровне 8.